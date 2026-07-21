Одесский апелляционный суд получит четырех новых судей: кого поддержал Высший совет правосудия

ВСП поддержал назначение судей в Одесский апелляционный суд.

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Высший совет правосудия рассмотрел вопрос о внесении Президенту Украины представлений о назначении судей Одесского апелляционного суда.

По результатам обсуждения ВСП поддержал кандидатуры:

Ильи Бута,

• Ивана Яковенко,

• Марины Шаньшиной,

• Артема Щербины.

После обсуждения кандидатур Петра Кравченко, Игоря Павельченко, Юрия Боднарука, Александра Масленикова члены ВСП решили объявить перерыв для выяснения всех обстоятельств дел и направления дополнительных запросов в соответствующие органы без определения дат следующих заседаний.

Детали рассмотрения кандидатуры Ильи Бута

Профессиональный и научный путь кандидата

Илья Бут в 2012 году окончил Национальный университет «Одесская юридическая академия», получив квалификацию магистра права. В 2016 году успешно защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата юридических наук по специальности «Гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право». В 2022 году ему присвоено ученое звание доцента кафедры гражданского процесса.

Заключение Общественного совета добропорядочности

Общественный совет добропорядочности предоставил отрицательное заключение относительно кандидатуры Ильи Бута. Основными основаниями стали подозрения в представлении недостоверной информации в декларациях:

неотражение части доходов от адвокатской деятельности в декларации за 2024 год, хотя их получение подтверждается судебными решениями;

сомнения относительно исполнения обязанностей директора общества без получения вознаграждения;

несоответствие между задекларированными сбережениями и официальными доходами с учетом расходов на проживание, аренду и поездки.

По мнению ОСД, эти обстоятельства могут свидетельствовать о возможном сокрытии реальных доходов и ставят под сомнение добропорядочность кандидата.

Решение ВККС

После детального изучения заключения ОСД, письменных объяснений кандидата и его устных пояснений во время собеседования Высшая квалификационная комиссия судей Украины пришла к противоположному выводу.

Комиссия отметила, что заключение ОСД не содержит достаточных фактов, которые подтверждали бы нарушение Ильей Бутом критериев профессиональной этики и добропорядочности. ВККС согласилась с выводами о соответствии кандидата установленным требованиям.

По результатам квалификационного оценивания Илья Бут набрал 732,1 балла, что составляет более 75% от максимально возможного результата.

Детали рассмотрения кандидатуры Ивана Яковенко

Профессиональный путь кандидата

Иван Яковенко имеет два высших юридических образования. В 2006 году он окончил Одесский институт предпринимательства и права по специальности «Правоведение» (диплом специалиста). В 2008 году завершил обучение в Одесской национальной юридической академии и получил степень магистра права.

В 2012 году Указом Президента Украины Иван Яковенко был назначен судьей Измаильского горрайонного суда Одесской области сроком на пять лет. В 2019 году Указом он был назначен на ту же должность уже бессрочно. Ученого звания и ученой степени кандидат не имеет.

Заключение Общественного совета добропорядочности

ОСД не вынес отрицательного заключения, однако обратил внимание квалификационной комиссии на отдельные имущественные операции семьи судьи.

Согласно декларации за 2024 год, жена кандидата задекларировала доход в размере 1 200 000 гривен от отчуждения движимого имущества (автомобиля). По данным реестра транспортных средств, автомобиль MAZDA CX-9 2020 года выпуска был продан, а затем перепродан другому лицу по значительно более высокой цене — почти втрое дороже.

Кандидат предоставил подробные объяснения. По его словам, жена приобрела автомобиль на аукционе в США в поврежденном состоянии после ДТП. Фактическая стоимость автомобиля на аукционе составила 7 850 долларов США, вместе со сборами — 8 793 доллара. Доставка составила 1 000 долларов США. Общая стоимость по инвойсу — 9 793 доллара.

Из-за особенностей таможенного оформления в 2024 году таможня применила фиксированную ставку доставки (1 600 долларов США вместо 1 000), что привело к таможенной стоимости 10 393 доллара США (404 365,65 грн). Именно эта сумма была задекларирована. Яковенко подчеркнул, что в декларации указана фактическая таможенная стоимость без учета расходов на ремонт, регистрацию и таможенное оформление.

Решение ВККС

По результатам квалификационного оценивания Иван Яковенко набрал 739,11 балла. Этот результат является основанием для вывода Высшей квалификационной комиссии судей Украины о том, что кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Детали рассмотрения кандидатуры Марины Шаньшиной

Профессиональный путь

Марина Шаньшина в 2008 году окончила Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение» и получила квалификацию юриста. Учёной степени или звания кандидат не имеет, преподавательской деятельностью не занималась.

Трудовую деятельность начала в том же году в Государственном учреждении «Черноморская исправительная колония» (№ 74) в должности начальника отделения социально-воспитательной и психологической работы с осуждёнными. Позже работала в Харьковском апелляционном административном суде на должностях секретаря судебных заседаний, ведущего специалиста, главного специалиста отдела кадровой работы, отдела документационного обеспечения и обращений граждан, а также отдела по обеспечению работы руководства суда.

В сентябре 2016 года Указом Президента Украины Марина Шаньшина была назначена судьёй Краснолиманского городского суда Донецкой области (ныне — Лиманский городской суд) сроком на пять лет. В октябре 2024 года Указом № 723/2024 она была назначена на эту должность бессрочно.

С июля 2022 года решением Председателя Верховного Суда судья была командирована в Беляевский районный суд Одесской области для осуществления правосудия. В июле 2022 года собрание судей этого суда избрало её судьёй-спикером.

Выводы Общественного совета добропорядочности

Во время оценивания Общественный совет добропорядочности обратил внимание на несогласованности в имущественных декларациях кандидатки.

В частности, 4 февраля 2022 года Марина Шаньшина подала уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии, указав доход от отчуждения недвижимого имущества в размере 443 250 грн от физического лица. В то же время в ежегодной декларации за 2022 год она отразила от того же источника и по той же сделке значительно большую сумму — 797 500 грн.

ОСД подчеркнул, что такое расхождение в декларировании одного и того же дохода в пределах одного календарного года объективно вызывает сомнения относительно полноты, точности и прозрачности представленных сведений.

Пояснения кандидатки

Марина Шаньшина пояснила, что 24 декабря 2021 года заключила предварительный договор и получила аванс в сумме 354 250 грн, о чём сообщила 28 декабря 2021 года. 28 января 2022 года по основному договору купли-продажи получила оставшуюся часть средств — 443 250 грн. Общую сумму 797 500 грн она отразила в декларации за 2022 год как доход от продажи квартиры.

Кандидатка признала, что ошибочно не указала аванс в разделе «Доходы» декларации за 2021 год, хотя всё движение средств было отражено в уведомлениях о существенных изменениях имущественного состояния. По её мнению, именно общая сумма, которая перешла в собственность в 2022 году, и должна была быть отражена в годовой декларации.

Выводы ВККС

По результатам прохождения процедуры квалификационного оценивания кандидат на должность судьи апелляционного общего суда Марина Шаньшина набрала 709,59 балла, что является основанием для признания её подтвердившей способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Детали рассмотрения кандидатуры Артема Щербины

Образование и профессиональный путь

В 2003 году Артем Щербина окончил Мариупольский гуманитарный институт Донецкого национального университета, получив полное высшее образование по специальности «Правоведение» и квалификацию юриста. В 2022 году в Донецком государственном университете внутренних дел защитил диссертацию и получил учёную степень доктора философии по специальности 081 «Право».

Трудовую деятельность начал в 2003 году юрисконсультом в ООО «СЛУЖБА 050», работал государственным исполнителем, юрисконсультом в вузе и банке. Позже занимал должности начальника юридического отдела, заместителя директора и юрисконсульта в коммерческих структурах.

В октябре 2013 года Указом Президента Украины № 570/2013 назначен судьёй Орджоникидзевского районного суда г. Мариуполя сроком на пять лет. В январе 2020 года Указом назначен на эту должность бессрочно. С августа 2022 года решением Председателя Верховного Суда командирован для осуществления правосудия в Киевский районный суд г. Одессы.

Заключение Общественного совета добропорядочности

ОСД поставил под сомнение соответствие кандидата критериям добропорядочности и профессиональной этики, в частности по показателю «добросовестность».

Сроки рассмотрения дел

С момента назначения до марта 2021 года Артем Щербина рассмотрел 202 дела об административных правонарушениях (ст. 130 КУоАП). В 35 из них (17,3 %) производство было закрыто в связи с истечением сроков наложения взыскания. Кандидат предоставил подробные письменные объяснения по каждому делу, которые Комиссия признала достаточными и обоснованными.

Диссертационное исследование

ОСД выявил в диссертации элементы самоплагиата. Артем Щербина пояснил, что все использованные фрагменты — это его собственные ранее опубликованные научные статьи, что соответствует требованиям законодательства к публикации результатов диссертации. Комиссия, ссылаясь на Закон Украины «Об академической добропорядочности» и разъяснения МОН, пришла к выводу, что в действиях кандидата отсутствуют признаки самоплагиата.

Декларирование имущества и доходов

ОСД обратил внимание на ряд несогласованностей в имущественных декларациях за 2012–2017 и 2022–2024 годы, в частности относительно автомобилей Volkswagen Golf и Hyundai Getz, доходов от их отчуждения и декларирования безвозмездного пользования дачным домом (указано как доход 1 грн).

Кандидат предоставил объяснения относительно обстоятельств приобретения, продажи, совместной собственности супругов и технической непригодности автомобиля после пожара. Что касается пользования домом, признал ошибку в квалификации дохода.

Решение ВККС

По результатам комплексного оценивания набрал 740 баллов, Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала Артема Щербину подтвердившим способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Решение ВСП

Высший совет правосудия поддержал четыре кандидатуры и решил направить соответствующие представления Президенту Украины.

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