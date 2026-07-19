Камера, снимающая соседей и улицу, может стать основанием для штрафа в 300 тысяч гривен: когда видеонаблюдение нарушает закон

Ситуация в Польше стала показательной: решающее значение имеет не сама съемка, а то, что попадает в объектив.

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Видеонаблюдение для охраны собственного дома или двора само по себе не является нарушением закона. Однако если камеры начинают фиксировать улицу, соседние участки или случайных прохожих, их владелец может попасть под действие законодательства о защите персональных данных. Именно такая ситуация произошла в Польше, где мужчину оштрафовали на 26 711 злотых (около 314 тысяч гривен) после того, как он проигнорировал требование регулятора изменить расположение камер. При этом юристы подчеркивают: само по себе видеонаблюдение не является незаконным — решающее значение имеют цель съемки, зона охвата камер и дальнейшее использование записей.

Ранее Верховный Суд высказался относительно правил добрососедства в споре об установке камеры видеонаблюдения между соседями. Суд пришел к выводу, что само по себе наличие камеры не является нарушением прав, если не доказано, что она фактически вмешивается в частную жизнь или иным образом нарушает права соседа.

За что владельца частных камер оштрафовали

Управление по защите персональных данных Польши (UODO) сообщило о наложении штрафа в размере 26 711 злотых на владельца частной системы видеонаблюдения.

Основанием стало не само установление камер, а невыполнение решения регулятора.

В ведомство обратились соседи с жалобами, сообщив, что камеры круглосуточно записывают не только территорию владельца, но и общественную дорогу, а также соседние земельные участки, причем фиксируют как видео, так и звук.

Регулятор пришел к выводу, что таким образом незаконно обрабатывались персональные данные других лиц — их изображения и голоса. Владельцу камер предписали демонтировать оборудование либо изменить его расположение таким образом, чтобы оно охватывало исключительно его собственную территорию.

Однако мужчина этого не сделал, не обжаловал решение в суде и даже не получал последующие письма от регулятора. После этого UODO применило финансовую санкцию.

Когда домашнее видеонаблюдение нарушает правила защиты персональных данных

Конфликты между соседями из-за частных камер возникают довольно часто. Недавно Высший административный суд Польши также пришел к выводу, что камеру нельзя направлять на предприятие соседа. При этом нынешнее решение стало первым случаем, когда штраф был наложен именно за частное видеонаблюдение.

Специалисты объясняют, что само по себе установление камер или съемка не означают автоматического нарушения правил защиты персональных данных.

Решающее значение имеют:

что именно попадает в объектив камеры;

с какой целью осуществляется запись;

как в дальнейшем используются видео- и аудиоматериалы.

Если камера охватывает только частную территорию — например, двор, сад, вход в дом или подъездную дорожку — и используется исключительно для защиты собственного имущества, положения RODO могут не применяться, поскольку такое использование считается личным.

Проблема возникает тогда, когда камера начинает записывать:

общественную дорогу;

тротуар;

соседние участки;

посторонних людей.

В таком случае видеонаблюдение выходит за рамки личного использования, а владелец камер становится лицом, обрабатывающим персональные данные, и должен иметь законные основания для этого.

По словам экспертов, граница проходит именно между защитой собственного имущества и вмешательством в частную жизнь других людей.

Если камера фиксирует только собственную территорию, правила RODO могут не применяться. Но как только она начинает охватывать общественное пространство или чужое имущество, владелец обязан соблюдать требования законодательства о защите персональных данных.

Специалисты подчеркивают, что человек имеет право защищать свой дом, однако не должен постоянно вести наблюдение за общественной дорогой, входом в чужой дом или повседневной жизнью соседей.

Почему регулятор признал действия владельца незаконными

Эксперты обращают внимание, что в деле, которое завершилось штрафом, проблема заключалась не только в том, что камеры выходили за пределы частной территории.

Владелец круглосуточно записывал окружающую местность и использовал полученные записи для обращений в правоохранительные органы с сообщениями о якобы выявленных правонарушениях.

При этом само решение регулятора не означает, что домашнее видеонаблюдение является незаконным.

Если бы камеры записывали только его собственный участок, оснований для вмешательства регулятора, вероятно, не возникло бы.

Почему Google Street View может снимать улицы

Специалисты объясняют, что деятельность сервиса Google Street View также подпадает под требования RODO.

Однако компания работает с четко определенной законной целью — созданием картографического сервиса.

Для минимизации вмешательства в частную жизнь Google:

автоматически размывает лица людей;

скрывает регистрационные номера автомобилей;

позволяет пользователям требовать дополнительного скрытия отдельных объектов.

Эксперты подчеркивают, что крупные компании не имеют никаких особых привилегий. Напротив, из-за масштаба деятельности они несут еще большую ответственность за соблюдение требований по защите персональных данных.

Можно ли пользоваться бодикамерой или видеорегистратором

В отношении камер, установленных на автомобиле, велосипеде или одежде, действуют аналогичные принципы.

Если человек записывает поездку по городу только для личных воспоминаний и не собирается распространять видео, такое использование обычно считается личным.

В то же время автомобильный видеорегистратор, который используется для фиксации возможных дорожно-транспортных происшествий, уже выходит за рамки исключительно личного использования, поэтому его владелец должен учитывать правила обработки персональных данных.

По словам экспертов, туристы, велосипедисты или водители, использующие камеры исключительно для собственной безопасности, как правило, не должны опасаться санкций.

Риски возникают тогда, когда записи:

используются для слежения за конкретными людьми;

длительное время хранятся;

анализируются;

публикуются;

используются для публичного осуждения других лиц.

В таком случае человек, попавший на видео, может обратиться с жалобой, после чего регулятор будет проверять, была ли такая съемка действительно необходимой и соразмерной.

Специалисты также отмечают, что регуляторы чаще всего узнают о подобных случаях не в момент записи, а тогда, когда видео начинают распространять, особенно в социальных сетях.

Публикация даже обычного туристического ролика в Facebook, Instagram или других социальных сетях уже может выходить за рамки личного использования.

Отдельно эксперты обращают внимание, что непрерывная запись видео и звука автомобилем во время стоянки на парковке может быть признана несоразмерным вмешательством в частную жизнь других лиц, если система работает постоянно, а не только реагирует на движение или другие события.

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