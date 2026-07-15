Военное положение изменило правила сокращения: Верховный Суд подтвердил право работодателя изменять требования к должностям

ВС подтвердил, что вновь созданная должность не подлежит предложению работнику при сокращении, если он не соответствует установленным работодателем квалификационным требованиям.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Особую актуальность трудовые споры приобретают в условиях военного положения, когда работодатели изменяют организационную структуру, создают новые должности с дополнительными функциями безопасности и устанавливают новые квалификационные требования.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу № 591/7260/25 рассмотрел спор о законности увольнения работника в связи с сокращением штата и выполнении работодателем обязанности предложить другую работу.

Обстоятельства дела

Истец с 2020 года работал проректором по инфраструктурному развитию и ресурсному обеспечению Сумского государственного университета.

В марте 2025 года университет принял решение о сокращении этой должности в связи с изменениями в организации деятельности, мотивировав это военной агрессией, сокращением финансовых поступлений, уменьшением объемов работ и необходимостью оптимизации структуры управления. Работника своевременно предупредили о предстоящем увольнении и предложили имеющиеся вакантные должности.

Истец считал увольнение незаконным. По его мнению, работодатель не выполнил обязанность по трудоустройству, поскольку не предложил вновь созданную должность проректора по безопасности и хозяйственному обеспечению. Он также утверждал, что фактически новая должность дублировала его прежние функции, а потому сокращение носило формальный характер.

Университет возражал против иска, указывая, что новая должность имела иной функционал, связанный с безопасностью, мобилизационной работой, взаимодействием с ТЦК и СП, военными администрациями, гражданской защитой и обеспечением функционирования укрытий.

Кроме того, для замещения этой должности было установлено обязательное требование о наличии второго уровня высшего юридического образования, которого у истца не было.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, после чего работник обратился с кассационной жалобой.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что суд не вправе обсуждать и оценивать вопрос о целесообразности сокращения штата и численности работников, поскольку право определять численность и штат работников принадлежит собственнику либо уполномоченному им органу.

Вместе с тем суд проверяет наличие законных оснований для увольнения, соблюдение порядка (процедуры) увольнения, в том числе отсутствие дискриминации при увольнении.

Суд отметил, что в соответствии с частью первой статьи 40, частями первой и третьей статьи 49-2 КЗоТ Украины собственник либо уполномоченный им орган одновременно с предупреждением об увольнении обязан предложить работнику все имеющиеся вакантные должности, которые он может занимать в соответствии со своей квалификацией.

Работодатель считается исполнившим эту обязанность, если работнику были предложены все другие вакантные должности (иная работа), которые появились на предприятии в течение всего периода и существовали на день увольнения.

ВС указал, что собственник считается надлежащим образом выполнившим требования части второй статьи 40, части третьей статьи 49-2 КЗоТ Украины относительно трудоустройства работника, если предложил ему имеющуюся на предприятии работу, то есть вакантную должность либо работу по соответствующей профессии или специальности, либо другую вакантную работу, которую работник может выполнять с учетом его образования, квалификации, опыта и т. п.

Суд отметил, что судами установлено: к квалификационным требованиям должности проректора по безопасности и хозяйственному обеспечению относится наличие высшего юридического образования, поэтому такая должность не могла быть предложена истцу во исполнение требований части второй статьи 40 и части третьей статьи 49-2 КЗоТ Украины, поскольку не соответствовала его образованию и, соответственно, квалификации.

Вместе с тем желание работника быть переведенным на определенную должность не создает никакой обязанности перевести такого работника на выбранную им должность в случае несоответствия его квалификации требованиям этой должности.

Суд отметил, что конкретный перечень должностных обязанностей определяется должностными инструкциями, которые работодатели разрабатывают и утверждают с учетом конкретных задач и особенностей деятельности предприятия.

Постоянное развитие науки и техники обусловливает необходимость пересмотра должностных инструкций, перераспределения обязанностей между работниками в связи с сокращением штата с целью оптимизации и повышения эффективности работы предприятия. Таким образом, за работодателем закреплено право самостоятельно определять конкретный перечень должностных обязанностей, требований, функций, прав и ответственности работников.

ВС указал, что, установив наличие в должностной инструкции требования о втором или приравненном к нему уровне высшего юридического образования, которого у истца не было, суды обоснованно пришли к выводу об отсутствии оснований для его перевода на вновь созданную должность. Такие требования не противоречат Справочнику квалификационных характеристик профессий работников.

Суд отметил, что установление требования о юридическом образовании для руководителя, ответственного за мобилизационную работу и взаимодействие с органами власти в условиях военного положения, является обоснованным правом работодателя.

При этом функциональные обязанности новой должности отличаются от сокращенной, поскольку включают правовое обеспечение воинского учета и мобилизационной подготовки, координацию взаимодействия с ТЦК и СП, военными администрациями, обеспечение функционирования укрытий, гражданскую защиту и управление военно-мобилизационным отделом.

Суд подчеркнул, что такие изменения обусловлены условиями военного положения, предполагают необходимость иной квалификации и свидетельствуют о наличии изменений в организации труда.

Таким образом, Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Постановление имеет важное значение для дальнейшей практики применения статей 40 и 49-2 КЗоТ Украины, поскольку подтверждает право работодателя формировать новые руководящие должности с новыми функциями и квалификационными требованиями, если они обусловлены реальными изменениями в организации труда и не противоречат законодательству.

Дополнительно читайте, когда сокращение является законным: Верховный Суд разъяснил гарантии для работников. Также можно ознакомиться с тем, когда незаконное увольнение может стоить работодателю нескольких лет заработной платы работника — Верховный Суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.