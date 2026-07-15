Бывшему судье Шевченковского райсуда сообщили о подозрении из-за стрельбы после замечания по поводу российской музыки

Инцидент произошел в начале мая 2026 года, когда мужчина еще занимал должность судьи Шевченковского районного суда Киева.

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Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры судье Шевченковского районного суда Киева в отставке сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что инцидент произошел в начале мая 2026 года, когда мужчина еще занимал должность судьи Шевченковского районного суда Киева.

Как установили правоохранители, жители дома сделали ему замечание из-за громкого прослушивания российской музыки в автомобиле, припаркованном неподалеку от детской площадки в вечернее время.

В ответ, по версии следствия, судья начал нецензурно выражаться, вышел из автомобиля и вступил в конфликт с людьми. Во время ссоры он достал огнестрельное оружие, демонстративно привел его в боевую готовность и направил в сторону оппонентов. При этом на просьбы людей успокоиться он не реагировал.

Один из участников происшествия повалил его на землю, чтобы отобрать оружие. Однако, как отмечают в прокуратуре, до этого судья успел произвести три неприцельных выстрела.

Действия мужчины квалифицированы как хулиганство с применением оружия.

В Офисе Генерального прокурора не сообщили имя судьи, которому объявили о подозрении. В то же время известно, что в этот период Высший совет правосудия, а именно 7 мая, принял решение об увольнении с должности судьи Шевченковского районного суда города Киева Кирилла Кормушина.

Основанием для увольнения стало поданное судьей заявление об отставке.

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