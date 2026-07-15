Скандал вокруг новой банкноты 2000 грн: в НБУ пообещали изменить шрифт

В НБУ заявили, что надпись номинала банкноты 2000 грн будет изменена.

Фото: facebook.com/pyshnyy

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После презентации новой банкноты номиналом 2000 грн Национальный банк Украины обвинили в использовании нелицензионного шрифта.

По словам дизайнера Богдана Гдаля, на новой купюре снова использован шрифт Bickham Script с неофициальной кириллической адаптацией, которую он называет пиратской.

Дизайнер утверждает, что речь идет о кириллизованной версии шрифта, созданной российской дизайнером, тогда как официальная кириллическая версия Bickham Script от Adobe появилась только в 2016 году.

15 июля глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что надпись номинала будет изменена.

«Когда мы презентовали банкноту с Василием Стусом, я сказал: он — моральный абсолют. Слова имеют последствия.

В профессиональном сообществе возникла дискуссия относительно каллиграфии номинала — ее стилистику связывают с адаптацией шрифта, сделанной когда-то российской дизайнером. Можно было бы спорить о глифах и лицензиях. Юридически у нас всё в порядке. Но я задал себе другой вопрос: может ли на банкноте с человеком, которого убила Россия, быть хотя бы тень ассоциации с рф? Ответ очевиден.

Поэтому у нас есть единственно правильное решение. Надпись номинала будет изменена», — заявил он.

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