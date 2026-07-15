  1. В Украине

Скандал вокруг новой банкноты 2000 грн: в НБУ пообещали изменить шрифт

12:56, 15 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В НБУ заявили, что надпись номинала банкноты 2000 грн будет изменена.
Скандал вокруг новой банкноты 2000 грн: в НБУ пообещали изменить шрифт
Фото: facebook.com/pyshnyy
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После презентации новой банкноты номиналом 2000 грн Национальный банк Украины обвинили в использовании нелицензионного шрифта.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам дизайнера Богдана Гдаля, на новой купюре снова использован шрифт Bickham Script с неофициальной кириллической адаптацией, которую он называет пиратской.

Дизайнер утверждает, что речь идет о кириллизованной версии шрифта, созданной российской дизайнером, тогда как официальная кириллическая версия Bickham Script от Adobe появилась только в 2016 году.

15 июля глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что надпись номинала будет изменена.

«Когда мы презентовали банкноту с Василием Стусом, я сказал: он — моральный абсолют. Слова имеют последствия.

В профессиональном сообществе возникла дискуссия относительно каллиграфии номинала — ее стилистику связывают с адаптацией шрифта, сделанной когда-то российской дизайнером. Можно было бы спорить о глифах и лицензиях. Юридически у нас всё в порядке. Но я задал себе другой вопрос: может ли на банкноте с человеком, которого убила Россия, быть хотя бы тень ассоциации с рф? Ответ очевиден.

Поэтому у нас есть единственно правильное решение. Надпись номинала будет изменена», — заявил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НБУ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВСП продолжит рассмотрение дела судей из Винницы, которые взыскали судебный сбор с 77-летнего мужчины с инвалидностью

Третья Дисциплинарная палата ВСП не согласилась с отказом в привлечении судей Винницкого апелляционного суда Александра Панасюка, Александра Берегового, Тараса Сала к дисциплинарной ответственности.

Военное положение изменило правила сокращения: Верховный Суд подтвердил право работодателя изменять требования к должностям

ВС подтвердил, что вновь созданная должность не подлежит предложению работнику при сокращении, если он не соответствует установленным работодателем квалификационным требованиям.

Объяснения за пределами деклараций: что показали собеседования кандидатов в ВСП в Этическом совете

Во время конкурса в Высший совет правосудия решающее значение все чаще имеют не только декларации, но и последовательность и убедительность объяснений кандидатов относительно имущественного положения, профессиональной деятельности и других обстоятельств, проверяемых в рамках процедуры оценки.

Работодатель оплатил работнику годовое страхование жизни: когда нужно платить НДФЛ и военный сбор

Налоговая служба разъяснила, как облагаются налогом страховые взносы по годовому договору добровольного страхования жизни работников и какой признак дохода необходимо указывать в приложении 4ДФ.

Использование свидетелем заметок во время допроса: где проходит грань между собственными воспоминаниями и чужим сценарием

Во время допроса свидетеля суд должен установить, помогают ли записи лишь восстановить память или фактически подменяют его личные воспоминания.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]