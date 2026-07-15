Скандал навколо нової банкноти 2000 грн: у НБУ пообіцяли змінити шрифт

У НБУ заявили, що напис номіналу банкноти 2000 грн буде змінено.

Фото: facebook.com/pyshnyy

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Після презентації нової банкноти номіналом 2000 грн Національний банк України звинуватили у використанні неліцензійного шрифту.

За словами дизайнера Богдана Гдаля, на новій купюрі знову використано шрифт Bickham Script із неофіційною кириличною адаптацією, яку він називає піратською.

Дизайнер стверджує, що йдеться про кирилізовану версію шрифту, створену російською дизайнеркою, тоді як офіційна кирилична версія Bickham Script від Adobe з’явилася лише у 2016 році.

15 липня голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що напис номіналу буде змінено.

«Коли ми презентували банкноту з Василем Стусом, я сказав: він – моральний абсолют. Слова мають наслідки.

У фаховій спільноті виникла дискусія щодо каліграфії номіналу – її стилістику пов’язують з адаптацією шрифту, зробленою колись російською дизайнеркою. Можна було б сперечатися про гліфи й ліцензії. Юридично ми в порядку. Але я поставив собі інше питання: чи може на банкноті з людиною, яку вбила росія, бути бодай тінь асоціації з рф? Відповідь очевидна.

Тому маємо єдино правильне рішення. Напис номіналу буде змінено», - заявив він.

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