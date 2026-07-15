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В Україні запровадили новий інструмент для точнішого визначення рідкісних захворювань

13:46, 15 липня 2026
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З впровадженням кодування з використанням OrphaCode додатковий облік дозволить лікарям точніше фіксувати діагноз пацієнта з рідкісним захворюванням та забезпечить якісніший облік таких випадків у системі охорони здоров'я.
В Україні запровадили новий інструмент для точнішого визначення рідкісних захворювань
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В електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ) запровадили довідник рідкісних (орфанних) захворювань із використанням міжнародних кодів OrphaCode. До нього увійшли понад 7 тисяч рідкісних нозологічних одиниць, кожній із яких присвоєно унікальний стандартизований код відповідно до міжнародної номенклатури Orphanet.

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Як пояснюють в МОЗ, затверджено таблицю відповідності між кодами OrphaCode та кодами МКХ-10. Це дозволить співставляти рідкісні захворювання з чинною системою класифікації діагнозів, яка використовується в Україні.

Наразі облік станів і діагнозів у ЕСОЗ здійснюється за допомогою кодів МКХ-10-АМ. Однак ця класифікація не завжди забезпечує достатню деталізацію для рідкісних (орфанних) захворювань.

Запровадження кодування з використанням OrphaCode дасть змогу лікарям точніше фіксувати діагнози пацієнтів із рідкісними захворюваннями та покращить облік таких випадків у системі охорони здоров'я.

У майбутньому використання кодів OrphaCode дозволить забезпечити точніший і достовірніший облік пацієнтів із орфанними захворюваннями, формувати якісніші дані для планування медичної допомоги та забезпечення лікування, а також використовувати стандартизовану міжнародну термінологію, узгоджену з базою даних Orphanet. Це сприятиме міжнародному обміну даними та розвитку наукових досліджень.

Запровадження довідника рідкісних (орфанних) захворювань в ЕСОЗ є одним із кроків у розвитку цифрової системи охорони здоров'я та наближенні українських підходів до європейських стандартів обліку й ведення пацієнтів із орфанними захворюваннями.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні офіційно зареєстрували Асоціацію «Національна організація з верифікації лікарських засобів» (НОВЛЗ). Державна реєстрація організації відбулася 10 липня 2026 року, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. 

Основною метою організації є запобігання та протидія обігу фальсифікованих лікарських засобів в Україні у співпраці з європейськими колегами та Європейською організацією з верифікації лікарських засобів. НОВЛЗ відіграватиме ключову роль у функціонуванні національної системи, яка дозволить перевіряти автентичність упаковки лікарського засобу та підвищить прозорість обігу ліків на ринку.

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МОЗ медицина лікарня

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