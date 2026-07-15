Класифікація кавомашин як торговельних автоматів або обладнання для приготування напоїв: позиція ВС

Наявність технічної можливості підключення платіжних модулів, роз’ємів або адаптерів не є достатньою підставою для її класифікації як торговельного автомата.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Класифікація товарів згідно з УКТ ЗЕД здійснюється за їх фактичними характеристиками, комплектацією та основною функцією у стані, в якому товар подається до митного оформлення, а не за потенційними можливостями подальшого дообладнання. Кавомашина, яка не оснащена пристроями для приймання оплати (монетоприймачами, банкнотоприймачами, терміналами для безготівкових розрахунків тощо) і видає напій після простого вибору користувачем та натискання кнопки, підлягає класифікації у товарній позиції 8419 УКТ ЗЕД як обладнання для приготування гарячих напоїв. Наявність технічної можливості підключення платіжних модулів, роз’ємів або адаптерів не є достатньою підставою для її класифікації як торговельного автомата (товарна позиція 8476 УКТ ЗЕД). Такий висновок зробив Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду.

21 травня 2026 року КАС ВС розглянув касаційну скаргу Київської митниці на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 04 червня 2025 року та постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 23 жовтня 2025 року у справі № 160/10913/25 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю до Київської митниці про визнання протиправним та скасування рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Платник ввозив на митну територію України професійні кавомашини торговельної марки Jura (моделі X4, X10, W8, Giga W10), задекларувавши товар як обладнання для приготування кави не для побутових потреб, яке не має пристрою для збирання оплати, згідно з кодом УКТ ЗЕД 8419 81 20 90.

Київська митниця після відбору та дослідження зразків ухвалила рішення про зміну коду товару на 8476 21 00 00 (торговельні автомати), мотивуючи це наявністю в кавомашинах роз’ємів та технічної можливості підключення платіжних модулів, адаптерів (Jura Payment Connect, Wi-Fi Connect тощо) та програмного забезпечення для безготівкових розрахунків. Митний орган акцентував, що можливість підключення платіжних модулів і наявність відповідних технічних інтерфейсів є достатньою підставою для віднесення товару до торговельних автоматів.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд рішенням, залишеним без змін постановою Третього апеляційного адміністративного суду, задовольнив позов, тому що у ввезеному стані кавомашини не були обладнані пристроями для приймання оплати, а їхньою основною функцією є приготування напоїв, а не автоматичний продаж товару після оплати.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення — без змін.

ОЦІНКА СУДУ

Класифікувати товари згідно з УКТ ЗЕД потрібно лише на підставі об’єктивних характеристик товару в тому вигляді, в якому він пред’являється до митного оформлення.

Для віднесення товару до товарної позиції 8476 УКТ ЗЕД (торговельні автомати) вирішальною є наявність у виробі основної функції автоматичного продажу продукту після здійснення оплати (монетарного або безготівкового обміну між покупцем і машиною). Відсутність у комплектації пристроїв для збирання оплати (монетоприймачів, банкнотоприймачів, платіжних терміналів тощо) виключає товар з цієї позиції і є підставою для його класифікації згідно з товарною позицією 8419 УКТ ЗЕД як обладнання для приготування гарячих напоїв.

Сама лише технічна можливість подальшого підключення платіжних модулів, наявність відповідних роз’ємів або програмної сумісності з платіжними системами не змінює класифікаційного коду товару. Гіпотетична можливість подальшого дообладнання або зміни функціоналу не може бути підставою для віднесення товару до тієї чи іншої товарної позиції. Такий підхід суперечив би Основним правилам інтерпретації УКТ ЗЕД, зокрема правилам 1 та 2(a).

Правило 2(a) Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД у цій справі не застосовується, оскільки спірні кавомашини є комплектними виробами у стані, поданому до митного оформлення, і виконують свою основну функцію (приготування кави) без додаткового доукомплектування.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 21 травня 2026 року у справі № 160/10913/25 можна ознайомитися за посиланням. https://reyestr.court.gov.ua/Review/136760602

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.