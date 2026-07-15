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В Україні змінять систему опалення: Рада ухвалила закон про розвиток ефективного теплопостачання

14:04, 15 липня 2026
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У будинках з централізованим опаленням з’являться індивідуальні теплові пункти.
В Україні змінять систему опалення: Рада ухвалила закон про розвиток ефективного теплопостачання
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Верховна Рада 15 липня ухвалила законопроєкт № 14067 про розвиток ефективного та сталого централізованого теплопостачання.

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За проголосували 243 народних депутатів.

Документ передбачає обов’язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях, підключених до мереж централізованого теплопостачання, що дозволить регулювати та обліковувати тепло. Це створює умови для підвищення якості послуг, енергоефективності та залучення інвестицій.

Зауважимо, що у лютому Верховна Рада підтримала розвиток ефективного та сталого централізованого теплопостачання, ухваливши у першому читанні проєкт Закону щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання.

Документ розроблено на виконання Плану Ukraine Facility та в межах євроінтеграційних зобов’язань України з адаптації законодавства до стандартів ЄС.

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Верховна Рада України законопроект опалення

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