В Україні змінять систему опалення: Рада ухвалила закон про розвиток ефективного теплопостачання

У будинках з централізованим опаленням з’являться індивідуальні теплові пункти.

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Верховна Рада 15 липня ухвалила законопроєкт № 14067 про розвиток ефективного та сталого централізованого теплопостачання.

За проголосували 243 народних депутатів.

Документ передбачає обов’язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях, підключених до мереж централізованого теплопостачання, що дозволить регулювати та обліковувати тепло. Це створює умови для підвищення якості послуг, енергоефективності та залучення інвестицій.

Зауважимо, що у лютому Верховна Рада підтримала розвиток ефективного та сталого централізованого теплопостачання, ухваливши у першому читанні проєкт Закону щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання.

Документ розроблено на виконання Плану Ukraine Facility та в межах євроінтеграційних зобов’язань України з адаптації законодавства до стандартів ЄС.

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