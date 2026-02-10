  1. Законодавство

Рада підтримала законопроєкт про модернізацію теплопостачання та обовʼязкові теплові пункти

12:56, 10 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховна Рада зробила крок до модернізації теплопостачання
Рада підтримала законопроєкт про модернізацію теплопостачання та обовʼязкові теплові пункти
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада підтримала розвиток ефективного та сталого централізованого теплопостачання, ухваливши у першому читанні проєкт Закону щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання (№14067).

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Документ спрямований на модернізацію систем централізованого теплопостачання та підвищення якості послуг для споживачів.

Документ передбачає модернізацію застарілих систем теплопостачання та впровадження індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у будівлях, підключених до централізованих мереж.

Документ розроблено на виконання Плану Ukraine Facility та в межах євроінтеграційних зобов’язань України з адаптації законодавства до стандартів ЄС.

Очікується, що прийняття законопроєкту створить умови для підвищення енергоефективності, зменшення втрат тепла, покращення якості послуг і залучення інвестицій у сферу теплопостачання.

Головний з опрацювання акта – Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Створення спецкомісії та посилений контроль за управителями: для АРМА прописали нові правила

Кабінет Міністрів впроваджує прозоре колегіальне управління складними активами.

Громадянам та бізнесу дозволять ввозити генератори без мита та ПДВ: що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає розширення переліку генераторів, які на період дії воєнного стану, але не довше ніж до 1 січня 2029 року, будуть звільнені від ввізного мита.

Уряд пропонує депутатам інтегрувати судово-психіатричну експертизу в КУпАП

Законопроект спрямований на усунення законодавчої прогалини, виявленої  Європейським судом з прав людини у справі «Заїченко проти України».

Між законом і серцем: чому Верховний Суд відмовив матері у позбавленні батька прав

Суд зробив акцент на пріоритеті інтересів дитини та необхідності комплексної оцінки доказів.

Декриміналізація дисциплінарних порушень у місцях несвободи: оприлюднено урядовий законопроєкт

Оприлюднений законопроєкт передбачає декриміналізацію дисциплінарних порушень засуджених і перегляд порядку застосування ізоляційних заходів у місцях позбавлення волі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]