Рада підтримала законопроєкт про модернізацію теплопостачання та обовʼязкові теплові пункти

Верховна Рада зробила крок до модернізації теплопостачання

Верховна Рада підтримала розвиток ефективного та сталого централізованого теплопостачання, ухваливши у першому читанні проєкт Закону щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання (№14067).

Документ спрямований на модернізацію систем централізованого теплопостачання та підвищення якості послуг для споживачів.

Документ передбачає модернізацію застарілих систем теплопостачання та впровадження індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у будівлях, підключених до централізованих мереж.

Документ розроблено на виконання Плану Ukraine Facility та в межах євроінтеграційних зобов’язань України з адаптації законодавства до стандартів ЄС.

Очікується, що прийняття законопроєкту створить умови для підвищення енергоефективності, зменшення втрат тепла, покращення якості послуг і залучення інвестицій у сферу теплопостачання.

Головний з опрацювання акта – Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

