Як ВПО підтвердити право власності на нерухомість на ТОТ – подробиці

ВПО пояснили, як отримати довідку з БТІ для державної реєстрації нерухомості.

При реєстрації квартир, будинків та інших об’єктів нерухомості на тимчасово окупованих територіях часто необхідно підтвердити право власності довідкою з бюро технічної інвентаризації (БТІ). Це стосується об’єктів, зареєстрованих до 1 січня 2013 року, дані про які зберігаються лише на паперових носіях у архівах БТІ. Про це розповіли в Департаменті державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

Існує два способи отримання довідки:

Запит державного реєстратора до БТІ. Органи влади, підприємства та установи зобов’язані надати необхідну інформацію протягом трьох робочих днів безоплатно. За порушення строку передбачена адміністративна відповідальність. Звернення заявника безпосередньо до БТІ у населеному пункті, де знаходиться майно.

Через війну та знищення архівів БТІ отримати довідку може бути складно. У таких випадках підтвердити право власності можна через суд. Якщо суд встановить належність права на нерухомість конкретній особі, його рішення є підставою для державної реєстрації і дозволяє звернутися до будь-якого державного реєстратора незалежно від місця розташування майна.

Наразі питання відсутності доступу до архівів БТІ також вирішується законодавчо. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11440 від 24 липня 2024 року, який пропонує механізм державної реєстрації прав у таких випадках.

