Як ВПО підтвердити право власності на нерухомість на ТОТ – подробиці

20:51, 2 березня 2026
ВПО пояснили, як отримати довідку з БТІ для державної реєстрації нерухомості.
Як ВПО підтвердити право власності на нерухомість на ТОТ – подробиці
При реєстрації квартир, будинків та інших об’єктів нерухомості на тимчасово окупованих територіях часто необхідно підтвердити право власності довідкою з бюро технічної інвентаризації (БТІ). Це стосується об’єктів, зареєстрованих до 1 січня 2013 року, дані про які зберігаються лише на паперових носіях у архівах БТІ. Про це розповіли в Департаменті державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

Існує два способи отримання довідки:

  1. Запит державного реєстратора до БТІ. Органи влади, підприємства та установи зобов’язані надати необхідну інформацію протягом трьох робочих днів безоплатно. За порушення строку передбачена адміністративна відповідальність.
  2. Звернення заявника безпосередньо до БТІ у населеному пункті, де знаходиться майно.

Через війну та знищення архівів БТІ отримати довідку може бути складно. У таких випадках підтвердити право власності можна через суд. Якщо суд встановить належність права на нерухомість конкретній особі, його рішення є підставою для державної реєстрації і дозволяє звернутися до будь-якого державного реєстратора незалежно від місця розташування майна.

Наразі питання відсутності доступу до архівів БТІ також вирішується законодавчо. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11440 від 24 липня 2024 року, який пропонує механізм державної реєстрації прав у таких випадках.

ВПО нерухомість окуповані території

