На Львівщині під час пожежі бійці ДСНС врятували понад 23 тисячі курчат, фото
22:36, 19 лютого 2026
Вогонь охопив цегляну одноповерхову будівлю пташника.
У Львівській області рятувальники ліквідували пожежу в пташнику та врятували понад 23 тисячі курчат. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Займання сталося у селі Заболотці Золочівського району. Вогонь охопив цегляну одноповерхову будівлю пташника. За інформацією ДСНС, горіли підстилка та обладнання, через що полум’я швидко поширювалося, а приміщення було сильно задимлене.
Завдяки рятувальникам вдалося врятувати понад 23 000 курчат.
Наразі причини та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці.
