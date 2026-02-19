На Львівщині під час пожежі бійці ДСНС врятували понад 23 тисячі курчат, фото

Вогонь охопив цегляну одноповерхову будівлю пташника.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львівській області рятувальники ліквідували пожежу в пташнику та врятували понад 23 тисячі курчат. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Займання сталося у селі Заболотці Золочівського району. Вогонь охопив цегляну одноповерхову будівлю пташника. За інформацією ДСНС, горіли підстилка та обладнання, через що полум’я швидко поширювалося, а приміщення було сильно задимлене.

Завдяки рятувальникам вдалося врятувати понад 23 000 курчат.

Наразі причини та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.