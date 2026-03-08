  1. Фото
У Києві вперше після початку повномасштабного вторгнення РФ пройшов Марш жінок, фото

16:55, 8 березня 2026
Захід пройшов у супроводі правоохоронців, медиків і за участі міських служб.
У Києві вперше після початку повномасштабного вторгнення РФ пройшов Марш жінок, фото
Фото: КМДА
У Києві 8 березня вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ відбувся Марш жінок. Учасниці та учасники зібралися, щоб привернути увагу до тем безпеки, рівності, гідності та захисту прав жінок в умовах війни.

Цього року на Марші жінок увагу акцентували на захисті прав жінок, які служать у Силах оборони України, жінок – військових і цивільних – які перебувають або перебували у ворожому полоні, жінок, що постраждали від сексуального насильства, пов’язаного з війною, а також захист прав жінок від дискримінаційних і регресивних законодавчих ініціатив.

Захід пройшов у супроводі правоохоронців, медиків і за участі міських служб, які були залучені для координації безпеки та організації руху на маршруті.

«Київ залишається містом, де можна публічно говорити про суспільно-важливі теми, підтримувати одне одного та відстоювати цінності поваги та людської гідності», – зазначила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

За попередніми даними організаторок, до Маршу долучилися понад 2500 людей.

Перша така хода відбулася в Україні у 2018 році, а попередня — у 2021-му. Марш об'єднує активісток, представниць громадських організацій та небайдужих.

Фото: КМДА

