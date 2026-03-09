  1. В Україні

У Києві судитимуть працівників Ощадбанку, які зняли з рахунку померлого клієнта майже 65000 доларів

21:30, 9 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Працівник київської філії АТ «Ощадбанк» змінив у системі дані рахунку клієнта, який помер у 2020 році.
У Києві судитимуть працівників Ощадбанку, які зняли з рахунку померлого клієнта майже 65000 доларів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці скерували до суду скеровано обвинувальний акт відносно двох колишніх посадовців київської філії АТ «Ощадбанк» за фактом заволодіння грошима померлого вкладника, а також несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Правоохоронці встановили, що у 2023 році працівник київської філії АТ «Ощадбанк» змінив у системі дані рахунку клієнта, який помер у 2020 році. Надалі в систему він вніс недостовірну інформацію щодо видачі банківської платіжної картки на ім’я  цього померлого клієнта.

«Активувавши цю картку, обвинувачений, діючи вже за попередньою змовою з іншим працівником банку, перераховував гроші клієнта на цю картку. Надалі, протягом 2023-2024 років спільники неодноразово з робочого місця проводили операції зі зняття грошей з рахунку клієнта, загалом заволодівши майже 65 тис. доларів США», - заявили у прокуратурі.

Викрили працівників банку у квітні 2025 року. Тоді ж їм повідомили про підозру.

У прокуратурі зазначили, що банк компенсував родичам власника рахунку вкрадені гроші, звільнив цих співробітників та звернувся до правоохоронних органів.

Наразі обвинувальний акт щодо вже колишніх працівників банку скеровано до суду для розгляду по суті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Сонячні електростанції, прихований бізнес дружин та бюджет на 30 тисяч у рік: досьє претендентів на посаду суддів ВАКС

Тринадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Резерв+ показував порушення правил військового обліку: чому суд в Одесі визнав дії ТЦК незаконними

Суд встановив, що облікові дані у цифровій системі не відповідали дійсності.

На оренду об’єктів до 200 метрів квадратних встановлять нульову ставку податку — що пропонують у Раді

Податкові пільги у нуль відсотків на оренду до 200 метрів квадратних можуть отримати власники, які здають житло внутрішньо переміщеним особам та ветеранам війни.

ВС залишив у силі рішення про встановлення факту проживання однією сім’єю одностатевої пари

Верховний Суд залишив у силі рішення про встановлення факту проживання однією сім’єю двох чоловіків, підкресливши, що це не означає легалізацію одностатевого шлюбу.

Виїзд за кордон під час війни: чи справедливо жінки-судді потрапили під обмеження

Рада суддів неодноразово зверталася до уряду з проханням переглянути обмеження на виїзд для жінок-суддів, проте  правила поки залишаються незмінними.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]