У Києві судитимуть працівників Ощадбанку, які зняли з рахунку померлого клієнта майже 65000 доларів

Працівник київської філії АТ «Ощадбанк» змінив у системі дані рахунку клієнта, який помер у 2020 році.

У Києві правоохоронці скерували до суду скеровано обвинувальний акт відносно двох колишніх посадовців київської філії АТ «Ощадбанк» за фактом заволодіння грошима померлого вкладника, а також несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Правоохоронці встановили, що у 2023 році працівник київської філії АТ «Ощадбанк» змінив у системі дані рахунку клієнта, який помер у 2020 році. Надалі в систему він вніс недостовірну інформацію щодо видачі банківської платіжної картки на ім’я цього померлого клієнта.

«Активувавши цю картку, обвинувачений, діючи вже за попередньою змовою з іншим працівником банку, перераховував гроші клієнта на цю картку. Надалі, протягом 2023-2024 років спільники неодноразово з робочого місця проводили операції зі зняття грошей з рахунку клієнта, загалом заволодівши майже 65 тис. доларів США», - заявили у прокуратурі.

Викрили працівників банку у квітні 2025 року. Тоді ж їм повідомили про підозру.

У прокуратурі зазначили, що банк компенсував родичам власника рахунку вкрадені гроші, звільнив цих співробітників та звернувся до правоохоронних органів.

Наразі обвинувальний акт щодо вже колишніх працівників банку скеровано до суду для розгляду по суті.

