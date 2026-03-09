  1. В Україні

Харчування дітей у закладах освіти: з 15 квітня без вінегрету

22:18, 9 березня 2026
Як наголошують у Держпродспоживслужбі, з 15 квітня до 15 жовтня забороняється готувати вінегрет.
У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області розповіли про вимоги меню для закладів освіти відповідно до норм та порядку, встановлених Кабміном.

Як вказали фахівці, під час аналізу меню оцінюють асортимент страв та їхню калорійність, збалансованість раціонів і кратність прийомів їжі, відповідність віковим категоріям дітей, безпечність продуктів та відсутність заборонених інгредієнтів.

Особливу увагу приділяють профілактиці гострих кишкових захворювань під час організації харчування у дошкільних навчальних закладах, зокрема профілактиці ієрсиніозу.

Що потрібно пам’ятати про овочі та салати навесні

З 1 березня салати з овочів минулого врожаю готують лише після термічної обробки.

З 15 квітня до 15 жовтня забороняється готувати вінегрет.

Упродовж холодного періоду року вінегрет дозволяється готувати лише на обід або вечерю, що виключає можливість варіння овочів на наступний день.

Салати і вінегрети необхідно готувати з дотриманням санітарних норм, заправляти безпосередньо перед видачею.

Окрім того, задля профілактики захворювань на ГКІ та харчових отруєнь дітей, заборонено приносити в дошкільний заклад кремові вироби (торти, тістечка), морозиво, напої, зокрема солодкі газовані тощо. До того ж, правила встановлюють, що видачу готових страв здійснюють одразу після закінчення їхнього приготування та бракеражу готової продукції, а також відбору добових проб, які зберігають дві доби.

З метою профілактики сальмонельозу слід зберігати яйці у сухому прохолодному приміщенні. Перед приготуванням страв яйця обов’язково замочують на 30 хвилин у двопроцентному розчині питної соди, після чого миють проточною водою. Для миття яєць має виділяють окрему ємність з маркуванням «Для миття яєць».

