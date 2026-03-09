На Київщині викрили схему продажу фальсифікованого пального через мережу АЗС

Правоохоронці викрили на Київщині схему продажу фальсифікованого пального через мережу АЗС — під час обшуків вилучили понад 146 тисяч літрів бензину, дизелю та газу на суму понад 8 млн грн і більш як 18 млн грн готівки.

У Київській області правоохоронці викрили організовану групу, яка реалізовувала фальсифіковане пальне через мережу автозаправних станцій. П’ятьом учасникам угруповання вже повідомлено про підозру у незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів. Про це повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, з травня 2024 року до липня 2025 року підозрювані налагодили схему збуту підробленого пального. Для цього вони облаштували нелегальну нафтобазу у Білоцерківському районі Київської області, де зберігалося незаконно виготовлене паливо. Звідти його постачали на підконтрольні автозаправні станції.

АЗС працювали без необхідних сертифікатів якості, а продаж пального не відображався у фінансовій звітності. Реалізація здійснювалася поза офіційним обліком, що дозволяло приховувати походження продукції та реальні обсяги її збуту.

Під час проведених обшуків правоохоронці вилучили понад 57 тисяч літрів бензину, майже 85 тисяч літрів дизельного пального та близько 4,5 тисячі літрів скрапленого газу. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 8 мільйонів гривень. Також було вилучено 29 резервуарів та обладнання для зберігання і транспортування пального.

Крім того, у помешканнях фігурантів справи виявили фінансово-господарські документи, чорнові записи, мобільні телефони та понад 18 мільйонів гривень готівки.

