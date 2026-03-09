У НАЗК роз’яснили питання подачі декларації осіб, які перебувають на територіях, де ведуться активні бойові дії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції пояснило, коли подають декларації особи, які перебувають на територіях, де ведуться активні бойові дії.

Якщо декларант перебуває там для здійснення службових повноважень – через 90 днів після визначення дати завершення бойових дій для території активних бойових дій, на якій суб’єкт декларування перебуває, або закінчення війни – залежно від того, яка обставина наступила першою.

Суб’єкти декларування, які для здійснення службових повноважень на постійній основі перебувають на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, перелік яких визначається в установленому законодавством порядку, зобов’язані подати декларації не пізніше 90 календарних днів з дня настання першої з таких обставин: припинення чи скасування воєнного стану, звільнення (припинення повноважень) або визначення дати завершення бойових дій для території активних бойових дій, на якій суб’єкт декларування перебуває (ч. 9 ст. 45 Закону).

Формулювання «для здійснення службових повноважень на постійній основі перебувають на територіях» означає, що:

перебування на цих територіях пов’язане саме з реалізацією службових повноважень,

перебування на цих територіях носить постійний, а не короткостроковий характер. Наприклад, у разі короткострокового відрядження на відповідну територію дія цієї норми Закону на декларанта не поширюватиметься;

суб’єкт декларування фактично перебуває / знаходиться / є фізично присутнім на відповідних територіях.

Перелік територій активних бойових дій визначено п. 2 «Території активних бойових дій» та п. 3 «Території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси» розділу I «Території, на яких ведуться (велися) бойові дії» Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376 (зі змінами).

Території, зазначені в п. 1 «Території можливих бойових дій» розділу I «Території, на яких ведуться (велися) бойові дії» цього Переліку не належать до активних (про що йдеться в Законі), тому перебування там для здійснення службових повноважень не дає права на відтермінування подання декларацій.

Дата завершення бойових дій зазначена у вказаному Переліку.

Зазначений вище Перелік оновлюється не рідше ніж двічі на місяць. Міністерство розвитку громад та територій може надавати роз’яснення з питань його застосування (п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 06.12.2022 № 1364 «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією»).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.