6 березня стартує прийом заяв на 20 тисяч гривень ліквідаторам наслідків атак РФ – як оформити виплату

Доплату отримають працівники паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та залізничного транспорту, які брали участь у аварійно-відновлювальних роботах після російських атак.

Із 6 березня починається прийом заяв на виплату державної допомоги у розмірі 20 000 грн за лютий 2026 року для працівників підприємств критичної інфраструктури, які залучені до ліквідації наслідків російських атак. Прийом заяв триватиме до 15 березня включно, повідомляє Міністерство енергетики.

Доплата призначена для працівників паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та АТ «Українська залізниця», які безпосередньо брали участь у аварійно-відновлювальних роботах об’єктів електро-, тепло-, газо- та водопостачання, газової інфраструктури, об’єктів зберігання та транспортування нафти і продуктів її переробки, а також залізничного транспорту загального користування.

Як подати заяву

Працівникам не потрібно подавати заяви самостійно – списки формують роботодавці та надсилають їх через портал «Дія» з 6 по 15 число наступного місяця. Кошти перераховуються на поточні рахунки без відкриття нових рахунків не пізніше кінця місяця, наступного за місяцем виконання робіт.

Результати програми та період дії

Програма вже показала результат: за січень допомогу отримали 12,3 тисячі працівників ремонтних бригад. Для реалізації ініціативи Уряд спрямував 246,4 млн грн із резервного фонду державного бюджету.

Період дії програми: січень – березень 2026 року.

Міністерство енергетики подякувало всім, хто працює в умовах морозу, темряви та під звуки сирен, відновлюючи світло, тепло й воду в оселях українців.

