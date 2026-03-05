ВРП оголосила конкурс на посаду Голови Служби судової охорони: порядок та умови

Служба судової охорони отримає нового керівника: Вища рада правосуддя оголосила про початок конкурсу

5 березня 2026 року на засіданні Вищої ради правосуддя було одноголосно вирішено оголосити про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Служби судової охорони.

Відповідно до частини третьої статті 161 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» керівництво Службою судової охорони здійснює Голова Служби судової охорони, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу та звільняється з посади Вищою Радою правосуддя.

Частиною другою статті 163 цього Закону встановлено, що призначення на посади співробітників Служби судової охорони без проведення конкурсу, крім випадків призначення на рівнозначні або вищі посади, не допускається та здійснюється виключно за результатами конкурсу, що проводиться Державною судовою адміністрацією у порядку, визначеному Вищою Радою правосуддя.

Вища рада правосуддя рішенням від 30 жовтня 2018 року затвердила Порядок проведення конкурсу для призначення на посади співробітників Служби судової охорони. Пунктом 5 зазначеного Порядку передбачено, що рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади, зокрема Голови Служби судової охорони, приймає Вища рада правосуддя.

Наразі посада Голови Служби судової охорони є вакантною з 17 червня 2025 року, з огляду на що існує необхідність оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Служби судової охорони.

Вища рада правосуддя, керуючись Законом України «Про судоустрій і статус суддів», та Порядком проведення конкурсу для призначення на посади співробітників Служби судової охорони, затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя від 30 жовтня 2019 року вирішила:

Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади Голови Служби судової охорони.

Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Служби судової охорони, що додаються до цього рішення.

Оприлюднити оголошення про проведення конкурсу на офіційних вебсайтах ВРП, ДСА, ССО та на офіційному вебпорталі судової влади України.

Загальні умови конкурсу, включно з оприлюдненням інформації про вакантні посади та оголошенням про проведення конкурсу визначені рішенням Вищої ради правосуддя від 30 жовтня 2018 року № 3308/0/15-18 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу для призначення на посади співробітників Служби судової охорони». Порядок також регламентує склад, формування та повноваження конкурсних комісій. Конкурс на посади Голови ССО та його заступників проводитиме Комісія у складі: трьох членів Вищої ради правосуддя, одного представника Ради суддів України та трьох посадових осіб Державної судової адміністрації.

Також документ визначає процедуру подачі та розгляду документів, оцінювання кандидатів, складання рейтингового списку та оприлюднення результатів конкурсу на вакантні посади співробітників ССО.

Оцінювання кандидатів включає тестування, розв’язання ситуаційних завдань, співбесіду та перевірку фізичної підготовки. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційних сайтах, а кандидати можуть оскаржити рішення комісії у судовому порядку.

