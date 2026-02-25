  1. Фото
Вся кімната у валюті: на Вінниччині мати з сином налагодили схему з «продажу» групи інвалідності, фото

23:59, 25 лютого 2026
Двох лікарів затримали під час отримання 3000 доларів хабаря та вилучили під час обшуків понад 200 тисяч доларів, сотні тисяч гривень і євро готівкою.
Вся кімната у валюті: на Вінниччині мати з сином налагодили схему з «продажу» групи інвалідності, фото
На Вінниччині правоохоронці викрили схему з оформленням фіктивної інвалідності – про підозру повідомлено двом лікарям. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, восени 2025 року мати й син 47 та 27 років, які працюють лікарями у різних відділеннях одного комунального медзакладу у Вінницькому районі, запропонували чоловікові за 3000 доларів встановлення йому ІІІ групи інвалідності строком на рік.

Для того, щоб незаконна процедура виглядала правдоподібно, фігуранти оформили «пацієнту» фіктивне стаціонарне лікування у відділенні, де працював один з них, та низку обстежень.

Коли пакет медичної документації був готовий для передачі експертам з оцінювання повсякденного функціонування особи, «клієнт» мав розрахуватися за «послугу».

Після передачі обумовленої суми хабаря спільників затримали правоохоронці, а грошові кошти вилучили. 

Загалом у ході санкціонованих обшуків в межах кримінального провадження виявлено і вилучено понад 200 тис. доларів, 350 тис. гривень та більше 1700 євро готівки. 

Тривають слідчі дії для встановлення походження коштів та інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури слідчі слідчого управління ГУНП повідомили лікарям про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення про встановлення інвалідності, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 – ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Підготовлені клопотання до суду про застосування щодо підозрюваних запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.

Національна поліція поліція Вінниця

