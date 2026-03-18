ХХ з’їзд суддів 2026 затвердив нову редакцію Положення про Раду суддів України

Цифровізація, нові антикорупційні фільтри та жорсткі правила кворуму: ХХ з’їзд суддів затвердив нове Положення про РСУ

22 січня 2026 року Рада суддів України ухвалила рішення № 3, схваливши проект нової редакції Положення про РСУ, що має на меті замінити застарілу редакцію від 16 вересня 2010 року. Запропонована редакція більш деталізована за попередній документ. Ключовою відмінністю є структуризація повноважень та цифровізація процедур.

12 березня 2026 року делегати З’їзду проголосували за затвердження нової редакції Положення.

Які зміни запропоновано?

Новий проект чітко визначає кількісний склад Ради суддів: 33 члени з фіксованими квотами для всіх юрисдикцій, включаючи Верховний Суд та вищі спеціалізовані суди. Стара редакція передбачала складнішу систему, де представники загальних судів мали складати не менше половини складу. До складу РСУ мали бути обрані представники різних ланок судової системи. Зокрема, щонайменше по одному представнику повинні були делегувати судді апеляційних судів, касаційних судів, військових судів, спеціалізованих судів, а також Верховний Суд України і Конституційний Суд України.

Нове Положення встановлює нову планку для визнання РСУ повноважною: лише за умови обрання щонайменше 2/3 від загального складу. За діючим положенням Рада суддів вважається правомочною, якщо в її роботі бере участь більше половини членів Ради.

Крім того, на рівні Положення закріплюється обов’язковість власного веб-сайту, емблеми та можливість онлайн-трансляцій засідань на YouTube. Попередня редакція передбачала лише ведення стенограм, не враховуючи сучасні можливості цифрової фіксації.

Проект розширює роль РСУ у формуванні кадрового складу стратегічних органів: Рада суддів тепер офіційно пропонує три особи з числа суддів або суддів у відставці до складу Етичної ради та пропонує трьох осіб з числа суддів або суддів у відставці до складу Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

В Положенні з’являється функція підготовки питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур на посаду судді Конституційного Суду з’їздом суддів України. Положення приведено у відповідність до нової процедури відбору суддів Конституційного Суду за участю Дорадчої групи експертів, де РСУ відіграє технічно-організаційну роль.

Крім того, Рада суддів України отримує право ухвалювати нормативні акти — положення, регламенти, порядки та правила — для організації роботи суддівського самоврядування та виконання своїх завдань. Ці акти можуть регулювати порядок підготовки і розгляду документів, організацію роботи Ради та її робочих органів, проведення конкурсів і процедур у межах повноважень Ради, а також інші організаційні та процедурні питання.

Також деталізовано повноваження щодо врегулювання конфлікту інтересів не лише суддів, а й керівництва ДСА та членів ВККСУ. Рада суддів має здійснювати контроль за додержанням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів, Голови чи членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України чи його заступників, приймає рішення про врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності зазначених осіб (у разі якщо такий конфлікт не може бути врегульований у порядку, визначеному процесуальним законом). Розширення повноважень РСУ щодо контролю за конфліктом інтересів у керівництва ДСА та членів ВККСУ — це відповідь на вимоги міжнародних партнерів щодо посилення доброчесності в органах суддівського врядування.

Затвердження нового Положення про Раду суддів України — це не формальність, а крок до легітимізації нових повноважень, від яких залежить незалежність кожного судді. Більша прозорість засідань через YouTube-трансляції та чіткі правила кворуму мають стати перевагами роботи за новим документом.

