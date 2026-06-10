За оголошення «куплю волосся» можуть виписати штраф 5100 гривень: де не можна клеїти листівки

Ззвичайна листівка з рекламою послуг чи пошуком клієнтів може призвести до штрафу.

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Звичайне паперове оголошення із написом «куплю волосся», «ремонт квартир» чи «репетитор» може обернутися штрафом. В Україні діють законодавчі обмеження щодо розміщення реклами та оголошень у громадських місцях, а самовільне розклеювання листівок на стовпах, зупинках чи інших об’єктах благоустрою може розцінюватися як порушення встановлених правил. Відповідальність загрожує не лише великим рекламодавцям, а й громадянам та підприємцям, які поширюють оголошення у не передбачених для цього місцях.

Де заборонено розміщувати рекламу та оголошення

В Україні заборонено розміщувати рекламу та рекламні засоби на елементах контактної мережі, а також на засобах і обладнанні зовнішнього освітлення.

Відповідна заборона міститься у статті 8 Закону України «Про рекламу». Законодавство прямо визначає, що опори зовнішнього освітлення, підтримуючі та інші елементи контактної мережі не можуть використовуватися для розміщення рекламних матеріалів.

Навіть якщо йдеться про невелике оголошення про надання послуг, пошук клієнтів або купівлю товарів, його розміщення на стовпах чи інших об'єктах інфраструктури може вважатися порушенням законодавства.

Що говорить Закон «Про рекламу»

Стаття 8 Закону України «Про рекламу» передбачає:

«Розміщення реклами та/або рекламних засобів на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (у тому числі опорах) зовнішнього освітлення забороняється».

Таким чином, розклеювання рекламних оголошень на електроопорах, опорах освітлення, конструкціях контактної мережі тролейбусів чи трамваїв та інших подібних об’єктах є порушенням вимог законодавства.

Який штраф передбачений за незаконне розміщення реклами

До розповсюджувачів реклами, які порушили встановлений порядок її розміщення, можуть застосовуватися штрафні санкції.

Відповідно до частини четвертої статті 27 Закону України «Про рекламу», за порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами накладається штраф у розмірі п'ятикратної вартості розповсюдженої реклами.

Якщо вартість реклами встановити неможливо, на порушника може бути накладено штраф у розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Наразі це становить до 5100 гривень.

Крім того, за порушення правил благоустрою населених пунктів може наставати адміністративна відповідальність за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї статті передбачає штраф:

для громадян — від 340 до 1360 гривень;

для посадових осіб, фізичних осіб-підприємців та суб’єктів підприємницької діяльності — від 850 до 1700 гривень.

Чи можуть штрафувати за оголошення на стовпах і зупинках

Так. Якщо оголошення розміщене на стовпі, зупинці громадського транспорту, паркані, фасаді будівлі або іншому об’єкті благоустрою без передбаченого дозволу чи поза спеціально відведеними місцями, це може вважатися порушенням правил благоустрою населеного пункту.

Крім вимог Закону України «Про рекламу», в містах і громадах діють місцеві правила благоустрою, які забороняють самовільне розміщення оголошень та рекламних матеріалів у невстановлених місцях.

Що варто знати громадянам та підприємцям

Фахівці наголошують, що навіть невелике оголошення про продаж товарів, надання послуг чи пошук клієнтів може стати підставою для притягнення до відповідальності, якщо воно розміщене з порушенням вимог законодавства.

Тому перед розміщенням реклами або оголошень варто переконатися, що для цього використовується спеціально відведене місце, а спосіб розповсюдження відповідає вимогам законодавства та правилам благоустрою відповідної громади.

Які зміни щодо штрафів за рекламу пропонують у Верховній Раді

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14346 щодо штрафів за порушення законодавства про рекламу. Документ передбачає приведення Закону України «Про рекламу» у відповідність до Закону України «Про адміністративну процедуру».

Зокрема, пропонується уточнити порядок застосування штрафів та закріпити, що рішення Держпродспоживслужби про їх накладення є адміністративними актами, які ухвалюються відповідно до вимог Закону України «Про адміністративну процедуру».

Автори законопроєкту зазначають, що зміни мають уніфікувати процедури притягнення порушників до відповідальності та узгодити чинні норми рекламного законодавства із загальними правилами адміністративної процедури.

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