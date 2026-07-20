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Скільки часу людина може мати статус зниклої безвісти за особливих обставин

22:36, 20 липня 2026 258
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Такий статус може бути наданий як військовослужбовцям, так і цивільним особам.
Скільки часу людина може мати статус зниклої безвісти за особливих обставин
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Закон України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» визначає правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та забезпечує правове регулювання суспільних відносин, пов’язаних із набуттям правового статусу осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, з обліком, розшуком та соціальним захистом таких осіб і членів їхніх сімей. Цей статус може припинитися лише у 3 випадках.

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Як вказують у МВС, відповідно до закону, особою, зниклою безвісти за особливих обставин, вважається людина, яка зникла у зв’язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України або через надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру.

Такий статус може бути наданий як військовослужбовцям, так і цивільним особам, якщо інформація про їхнє місцеперебування відсутня через зазначені обставини.

Статус надають після внесення відомостей про людину до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Водночас Закон передбачає, що зниклою безвісти людина вважається вже з моменту подання заяви про її зникнення.

Закон не встановлює максимального строку, протягом якого людина може перебувати у статусі особи, зниклої безвісти за особливих обставин. Він зберігається доти, доки триває розшук.

Статус припиняється лише у трьох випадках:

  • людину знаходять живою або вона повертається з полону;
  • встановлюють її місцеперебування на підконтрольній Україні території;
  • офіційно ідентифікують тіло або останки загиблого.

Після встановлення однієї з цих обставин розшук мають припинити не пізніше ніж через три дні, внести відповідну відмітку до Єдиного реєстру та повідомити про це рідних і заявника. Саме з цього моменту статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, припиняється.

Перевірити, чи людина вважається зниклою безвісти, можна через онлайн-сервіс МВС «Пошук зниклих громадян».

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МВС військові розшук війна

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