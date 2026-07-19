На вулиці був мороз, а Drager показав +11: водій виграв апеляцію у справі про «нетверезе» водіння

Незвичний показник Drager став одним із аргументів, через які апеляційний суд скасував штраф і позбавлення права керування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Полтавський апеляційний суд скасував постанову про притягнення водія до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та закрив провадження у справі. Суд дійшов висновку, що під час оформлення матеріалів працівники поліції не дотрималися встановленої процедури проведення огляду на стан сп’яніння, а наявні у справі докази не доводять вину особи поза розумним сумнівом.

Підставою для притягнення водія до відповідальності стали події грудня 2025 року. Поліцейські зупинили автомобіль Renault через невикористання покажчика повороту, після чого запропонували водієві пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою спеціального технічного засобу Drager. Результат тесту становив 0,42 проміле, у зв’язку з чим щодо водія було складено протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Районний суд визнав його винним, призначив штраф у розмірі 17 000 грн, позбавив права керування транспортними засобами строком на один рік та стягнув судовий збір.

Не погодившись із таким рішенням, захисник подав апеляційну скаргу. Він зазначив, що результати огляду не можуть вважатися належними та достатніми доказами вини. Зокрема, сторона захисту звернула увагу, що у роздруківці приладу Drager була зазначена температура повітря +11°C, хоча, за офіційними даними гідрометеорологічної служби, фактична температура в цьому районі того дня була нижчою за нуль. Крім того, захист наполягав, що працівники поліції не зазначили та не озвучили конкретних ознак алкогольного сп’яніння, які стали підставою для проведення огляду.

Що встановив апеляційний суд

Переглянувши матеріали справи 538/15/26 та відеозапис з місця події, Полтавський апеляційний суд дійшов висновку, що суд першої інстанції однобічно розглянув справу та не з’ясував усіх обставин, які мають істотне значення для правильного вирішення спору.

Апеляційний суд звернув увагу, що відповідно до Інструкції МВС та МОЗ огляд на стан сп’яніння проводиться у разі виявлення поліцейським відповідних ознак. Водночас із відеозапису вбачається, що працівники поліції лише висловили припущення про перебування водія у стані алкогольного сп’яніння, однак не озвучили йому конкретних ознак такого стану. При цьому у протоколі про адміністративне правопорушення ознаки алкогольного сп’яніння взагалі не були зазначені, тоді як в акті огляду вже містилися відомості про різкий запах алкоголю з порожнини рота та почервоніння обличчя.

Суд також проаналізував відеозапис і зазначив, що під час спілкування з поліцейськими водій поводився адекватно, чітко відповідав на запитання, його мовлення було зрозумілим, а поведінка відповідала обстановці. Із запису не вбачається порушення координації рухів, тремтіння рук чи інших ознак, передбачених Інструкцією як характерних для алкогольного сп’яніння.

Крім того, апеляційний суд встановив, що після проведення огляду із застосуванням Drager працівники поліції одразу повідомили водієві про складання протоколу, однак не роз’яснили йому право пройти повторний огляд у закладі охорони здоров’я у разі незгоди з результатом перевірки на місці, як цього вимагають стаття 266 КУпАП та Інструкція.

Окремо суд оцінив доводи захисту щодо показників температури, зафіксованих приладом Drager. Врахувавши довідку Полтавського обласного центру з гідрометеорології, апеляційний суд зазначив, що температура повітря, відображена у роздруківці приладу, істотно відрізнялася від фактичної температури в регіоні. На думку суду, така невідповідність може свідчити про технічну несправність або порушення умов експлуатації приладу, що могло прямо вплинути на точність результату вимірювання.

Правова оцінка суду

Посилаючись на статтю 62 Конституції України, апеляційний суд наголосив, що вина особи має бути доведена належними, допустимими та достовірними доказами, а всі сумніви щодо доведеності вини тлумачаться на користь особи, яку притягують до відповідальності.

З урахуванням установлених порушень процедури проведення огляду, невідповідностей у матеріалах справи та інших досліджених доказів суд дійшов висновку, що вина водія не доведена поза розумним сумнівом допустимими та достовірними доказами. Саме тому апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу, скасував постанову районного суду та закрив провадження на підставі пункту 1 частини 1 статті 247 КУпАП у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Постанова апеляційного суду набрала законної сили з моменту її ухвалення та є остаточною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.