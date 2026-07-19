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Нові препарати від серцево-судинних хвороб: до програми «Доступні ліки» додали 260 препаратів

19:15, 19 липня 2026 113
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Під час цього розширення програми вперше застосовано окремий механізм підтримки лікарських засобів, виробництво яких локалізоване в Україні.
Нові препарати від серцево-судинних хвороб: до програми «Доступні ліки» додали 260 препаратів
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Програма реімбурсації «Доступні ліки» додано ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, ще 87 — з частковою доплатою. Про це повідомили у МОЗ.

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Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів (статини й антикоагулянти), а також для лікування хронічної серцевої недостатності, ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби.

«Серцево-судинні захворювання є причиною 68% смертей українців, хоча, за оцінками експертів, до 80% таких випадків можна попередити завдяки своєчасному виявленню факторів ризику, профілактиці та належному лікуванню. У відповідь на цей виклик держава реалізує комплекс заходів, які формують єдиний підхід «Здорове серце». Це програма Скринінг здоров’я 40+, спрямована на профілактику і раннє виявлення ризиків, підвищення тарифів на кардіохірургію в межах Програми медичних гарантій, безоплатне планове стентування судин серця та забезпечення пацієнтів необхідними препаратами. Після оновлення програма реімбурсації «Доступні ліки» охоплює повний спектр амбулаторної доказової терапії серцево-судинних захворювань відповідно до рекомендацій Європейського товариства кардіологів. Для пацієнта це означає, що необхідне лікування можна отримувати безоплатно або з частковою доплатою, аби фінансові причини не ставали бар’єром для регулярної терапії», — сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зазначається, що під час цього розширення програми вперше застосовано окремий механізм підтримки лікарських засобів, виробництво яких локалізоване в Україні. Якщо український виробник пропонує лікарський засіб, що відповідає встановленим вимогам і має найнижчу ціну, він може отримати перевагу під час включення лікарського засобу до програми. Такий підхід стимулює розвиток українського фармацевтичного виробництва та сприяє стабільному забезпеченню пацієнтів необхідними ліками. За цим механізмом до програми включено 67 однокомпонентних та 35 комбінованих лікарських засобів українського виробництва.

Станом на липень 2026 року програма охоплює 1038 позицій. Серед них — 771 лікарський засіб, 172 комбіновані лікарські засоби, 59 препаратів інсуліну та 36 найменувань медичних виробів, зокрема тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові.

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МОЗ ліки

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