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Іспанія стала чемпіоном світу-2026 з футболу – Аргентина програла в овертаймі

08:46, 20 липня 2026 200
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Долю матчу визначив єдиний гол, забитий у додатковий час.
Іспанія стала чемпіоном світу-2026 з футболу – Аргентина програла в овертаймі
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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Збірна Іспанії завоювала титул чемпіона світу з футболу 2026 року, обігравши у фіналі чинного чемпіона — Аргентину. Долю матчу визначив єдиний гол, забитий у додатковий час.

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Аргентина вийшла до фіналу після перемоги над Англією, тоді як Іспанія у півфіналі вибила Францію та вперше з 2010 року дісталася вирішального матчу чемпіонату світу.

Для збірної Іспанії це перший титул чемпіона світу за останні 16 років. Востаннє команда перемагала у 2010 році, після чого одного разу не змогла вийти з групи та двічі завершувала боротьбу вже на стадії 1/8 фіналу.

Гол у додатковий час приніс Іспанії титул

В екстратаймі Іспанія одразу створила небезпечний момент — на 96-й хвилині Ніко Вільямс відправив м’яч у ворота, однак арбітр скасував голчерез фол Мікеля Меріно.

Переможний гол було забито на 106-й хвилині. Ніко Вільямс головою відбив його Феррану Торресу, який точним ударом приніс іспанцям перемогу — 1:0.

На 114-й хвилині Торрес оформив дубль, однак другий гол скасували через офсайд.

Фінал чемпіонату світу-2026

Іспанія — Аргентина — 1:0 (після додаткового часу)

Гол: Торрес, 106.

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Іспанія футбол

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