Ваш акаунт уже могли використати проти вас: які докази потрібно зберегти для суду та поліції

Несанкціонований доступ до акаунта може призвести не лише до втрати контролю над профілем, а й до шахрайства.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З розвитком цифрових сервісів облікові записи у соціальних мережах дедалі частіше стають об’єктом кібератак. Саме тому Міністерство внутрішніх справ України надало роз’яснення щодо ознак можливого злому акаунта, способів перевірки безпеки профілю та алгоритму дій у разі несанкціонованого доступу.

Практичне значення цих рекомендацій виходить далеко за межі цифрової гігієни. Своєчасне виявлення компрометації акаунта може дозволити запобігти втраті доступу до електронної пошти, банківських сервісів, месенджерів та інших облікових записів, а також допомогти зберегти електронні докази у разі подальшого кримінального провадження.

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Міністерство цифрової трансформації оприлюднило сім практичних алгоритмів цифрової безпеки та звернуло увагу на ризики, про які багато користувачів навіть не замислюються.

Як розпізнати спробу злому акаунта

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» визначає кібербезпеку як один із ключових елементів захисту національного інформаційного простору, а Закон України «Про захист персональних даних» покладає обов’язок забезпечувати належний рівень захисту персональної інформації.

Водночас Кримінальний кодекс України встановлює відповідальність, зокрема, за несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (стаття 361 КК України), а також за пов’язані шахрайські дії, якщо доступ до акаунта використовується для заволодіння коштами або майном потерпілих.

МВС звертає увагу, що першими ознаками можливої компрометації акаунта можуть бути повідомлення про вхід із нового пристрою або браузера, запити на зміну пароля, електронної пошти чи номера телефону, а також отримання кодів підтвердження, яких користувач не запитував.

Не менш важливими сигналами є поява повідомлень, коментарів чи публікацій, які власник сторінки не створював, зміна налаштувань профілю без його участі, поява невідомих контактів або підписок, а також звернення знайомих із повідомленнями про дивні прохання від імені користувача. Саме такі ознаки нерідко свідчать про те, що сторонні особи вже отримали доступ до облікового запису.

Чому варто регулярно перевіряти історію входів

Окреме практичне значення має регулярна перевірка історії входів до акаунта. Більшість сучасних соціальних мереж дозволяє переглядати перелік активних сесій, пристроїв та місць авторизації.

Якщо серед них з’являються невідомі пристрої, інші міста чи країни, де користувач фактично не перебував, це може свідчити про сторонній доступ. У такому випадку МВС рекомендує негайно завершити підозрілі сеанси або повністю вийти з акаунта на всіх пристроях, після чого змінити пароль.

Фахівці також радять проводити таку перевірку не лише після підозрілих повідомлень, а й регулярно, особливо якщо користувач переходив за сумнівними посиланнями або вводив свої облікові дані на невідомих вебресурсах.

Електронна пошта — ключ до всіх облікових записів

Особливу увагу правоохоронці радять приділяти електронній пошті та номеру телефону, які прив’язані до профілю. Саме вони найчастіше використовуються для відновлення доступу до акаунтів.

Компрометація електронної пошти може створити ризик одночасної втрати контролю над кількома сервісами, включаючи соціальні мережі, месенджери, інтернет-банкінг та інші цифрові платформи. Саме тому захист поштової скриньки фактично є одним із ключових елементів кібербезпеки користувача.

Окремою ознакою компрометації акаунта може бути раптова втрата доступу до профілю, коли застосунок самостійно виходить із системи, а звичний пароль більше не підходить. У такій ситуації існує висока ймовірність того, що зловмисники вже змінили дані для авторизації.

Яке правове значення має своєчасне виявлення злому

Юридичне значення своєчасного реагування пояснюється особливостями доказування кіберзлочинів. Законодавство України передбачає кримінальну відповідальність за несанкціоноване втручання в інформаційні системи, однак для ефективного розслідування надзвичайно важливим є збереження цифрових слідів такого втручання.

Інформація про час входу до акаунта, IP-адреси, активні сесії, повідомлення сервісів безпеки та листування можуть стати важливими електронними доказами під час кримінального провадження або судового розгляду.

Практика Верховного Суду: що підтверджує належність акаунта його власнику

Практика Верховного Суду свідчить, що під час розгляду спорів, пов’язаних із використанням соціальних мереж, ключове значення має належне підтвердження електронних доказів.

Так, у постанові від 5 березня 2025 року у справі № 761/16005/22 Суд визнав доведеним, що спірну публікацію розмістив саме відповідач, оскільки це підтверджували звіти про фіксацію вебсторінок, особисті фотографії, дописи та прямі ефіри на сторінці.

Аналогічний підхід Верховний Суд підтвердив і в постанові від 26 лютого 2025 року у справі № 372/4284/23, зазначивши, що належність акаунта та факт поширення інформації встановлюються на підставі сукупності електронних доказів, які суд оцінює у взаємозв’язку.

Що робити, якщо акаунт уже скомпрометовано

Якщо є підозра, що акаунт потрапив до рук сторонніх осіб, МВС рекомендує негайно змінити пароль, завершити всі активні сеанси на інших пристроях, увімкнути двофакторну автентифікацію та скористатися офіційною процедурою відновлення доступу.

Правоохоронці також застерігають від звернення до сторонніх осіб або сервісів, які пропонують за винагороду швидко повернути акаунт. Подібні пропозиції нерідко є складовою нових шахрайських схем і можуть призвести до остаточної втрати контролю над профілем.

Як мінімізувати ризик повторного злому

Для запобігання несанкціонованому доступу МВС рекомендує використовувати унікальні паролі для кожного сервісу, створювати паролі довжиною не менше 12 символів із використанням великих і малих літер, цифр та спеціальних символів, не повідомляти стороннім особам логіни, паролі та коди підтвердження, регулярно оновлювати важливі паролі й активувати двофакторну автентифікацію.

Не менш важливо дотримуватися правил безпечного зберігання паролів: не записувати їх у відкритому вигляді в нотатках, електронних листах чи месенджерах, не зберігати у браузері на спільних пристроях, користуватися перевіреними менеджерами паролів, а також регулярно встановлювати оновлення безпеки операційної системи та антивірусного програмного забезпечення.

Отже, рекомендації Міністерства внутрішніх справ України мають не лише практичне, а й правове значення, адже своєчасне реагування дозволяє мінімізувати ризики та зберегти електронні докази, які можуть бути використані для захисту прав потерпілої особи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.