  1. Публикации
  2. / В Украине

Ваш аккаунт уже могли использовать против вас: какие доказательства необходимо сохранить для суда и полиции

12:30, 20 июля 2026 167
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Несанкционированный доступ к аккаунту может привести не только к потере контроля над профилем, но и к мошенничеству.
Ваш аккаунт уже могли использовать против вас: какие доказательства необходимо сохранить для суда и полиции
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С развитием цифровых сервисов учетные записи в социальных сетях все чаще становятся объектом кибератак. Именно поэтому Министерство внутренних дел Украины предоставило разъяснения относительно признаков возможного взлома аккаунта, способов проверки безопасности профиля и алгоритма действий в случае несанкционированного доступа.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Практическое значение этих рекомендаций выходит далеко за рамки цифровой гигиены. Своевременное выявление компрометации аккаунта может позволить предотвратить потерю доступа к электронной почте, банковским сервисам, мессенджерам и другим учетным записям, а также помочь сохранить электронные доказательства в случае последующего уголовного производства.

Напомним, что ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Министерство цифровой трансформации опубликовало семь практических алгоритмов цифровой безопасности и обратило внимание на риски, о которых многие пользователи даже не задумываются.

Как распознать попытку взлома аккаунта

Закон Украины «Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины» определяет кибербезопасность как один из ключевых элементов защиты национального информационного пространства, а Закон Украины «О защите персональных данных» возлагает обязанность обеспечивать надлежащий уровень защиты персональной информации.

Вместе с тем Уголовный кодекс Украины устанавливает ответственность, в частности, за несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных) систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (статья 361 УК Украины), а также за связанные с этим мошеннические действия, если доступ к аккаунту используется для завладения денежными средствами или имуществом потерпевших.

МВД обращает внимание, что первыми признаками возможной компрометации аккаунта могут быть уведомления о входе с нового устройства или браузера, запросы на смену пароля, адреса электронной почты или номера телефона, а также получение кодов подтверждения, которые пользователь не запрашивал.

Не менее важными сигналами являются появление сообщений, комментариев или публикаций, которые владелец страницы не создавал, изменение настроек профиля без его участия, появление неизвестных контактов или подписок, а также обращения знакомых с сообщениями о странных просьбах от имени пользователя. Именно такие признаки нередко свидетельствуют о том, что посторонние лица уже получили доступ к учетной записи.

Почему стоит регулярно проверять историю входов

Отдельное практическое значение имеет регулярная проверка истории входов в аккаунт. Большинство современных социальных сетей позволяют просматривать перечень активных сессий, устройств и мест авторизации.

Если среди них появляются неизвестные устройства, другие города или страны, где пользователь фактически не находился, это может свидетельствовать о постороннем доступе. В таком случае МВД рекомендует немедленно завершить подозрительные сеансы либо полностью выйти из аккаунта на всех устройствах, после чего сменить пароль.

Специалисты также советуют проводить такую проверку не только после получения подозрительных уведомлений, но и регулярно, особенно если пользователь переходил по сомнительным ссылкам или вводил свои учетные данные на неизвестных веб-ресурсах.

Электронная почта — ключ ко всем учетным записям

Особое внимание правоохранители советуют уделять электронной почте и номеру телефона, которые привязаны к профилю. Именно они чаще всего используются для восстановления доступа к аккаунтам.

Компрометация электронной почты может создать риск одновременной потери контроля над несколькими сервисами, включая социальные сети, мессенджеры, интернет-банкинг и другие цифровые платформы. Именно поэтому защита почтового ящика фактически является одним из ключевых элементов кибербезопасности пользователя.

Отдельным признаком компрометации аккаунта может быть внезапная потеря доступа к профилю, когда приложение самостоятельно выходит из системы, а привычный пароль больше не подходит. В такой ситуации существует высокая вероятность того, что злоумышленники уже изменили данные для авторизации.

Какое правовое значение имеет своевременное выявление взлома

Юридическое значение своевременного реагирования объясняется особенностями доказывания киберпреступлений. Законодательство Украины предусматривает уголовную ответственность за несанкционированное вмешательство в информационные системы, однако для эффективного расследования чрезвычайно важным является сохранение цифровых следов такого вмешательства.

Информация о времени входа в аккаунт, IP-адресах, активных сессиях, сообщениях сервисов безопасности и переписке могут стать важными электронными доказательствами в ходе уголовного производства или судебного разбирательства.

Практика Верховного Суда: что подтверждает принадлежность аккаунта его владельцу

Практика Верховного Суда свидетельствует, что при рассмотрении споров, связанных с использованием социальных сетей, ключевое значение имеет надлежащее подтверждение электронных доказательств.

Так, в постановлении от 5 марта 2025 года по делу № 761/16005/22 Суд признал доказанным, что спорную публикацию разместил именно ответчик, поскольку это подтверждалось отчетами о фиксации веб-страниц, личными фотографиями, публикациями и прямыми эфирами на странице.

Аналогичный подход Верховный Суд подтвердил и в постановлении от 26 февраля 2025 года по делу № 372/4284/23, указав, что принадлежность аккаунта и факт распространения информации устанавливаются на основании совокупности электронных доказательств, которые суд оценивает во взаимосвязи.

Что делать, если аккаунт уже скомпрометирован

Если есть подозрение, что аккаунт оказался в руках посторонних лиц, МВД рекомендует немедленно сменить пароль, завершить все активные сеансы на других устройствах, включить двухфакторную аутентификацию и воспользоваться официальной процедурой восстановления доступа.

Правоохранители также предостерегают от обращения к посторонним лицам или сервисам, которые предлагают за вознаграждение быстро вернуть аккаунт. Подобные предложения нередко являются частью новых мошеннических схем и могут привести к окончательной потере контроля над профилем.

Как минимизировать риск повторного взлома

Для предотвращения несанкционированного доступа МВД рекомендует использовать уникальные пароли для каждого сервиса, создавать пароли длиной не менее 12 символов с использованием прописных и строчных букв, цифр и специальных символов, не сообщать посторонним лицам логины, пароли и коды подтверждения, регулярно обновлять важные пароли и активировать двухфакторную аутентификацию.

Не менее важно соблюдать правила безопасного хранения паролей: не записывать их в открытом виде в заметках, электронных письмах или мессенджерах, не сохранять их в браузере на общих устройствах, пользоваться проверенными менеджерами паролей, а также регулярно устанавливать обновления безопасности операционной системы и антивирусного программного обеспечения.

Таким образом, рекомендации Министерства внутренних дел Украины имеют не только практическое, но и правовое значение, поскольку своевременное реагирование позволяет минимизировать риски и сохранить электронные доказательства, которые могут быть использованы для защиты прав потерпевшего лица.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд МВД мошенник киберпреступность киберзащита судебная практика

Популярные новости

Верховный Суд разрешил требовать компенсацию, если наследство уже невозможно перераспределить

Верховный Суд разрешил требовать компенсацию, если наследство уже невозможно перераспределить

12:03, 19 июля 2026 8k
На улице был мороз, а Drager показал +11: водитель выиграл апелляцию по делу о «нетрезвом» вождении

На улице был мороз, а Drager показал +11: водитель выиграл апелляцию по делу о «нетрезвом» вождении

12:39, 19 июля 2026 7k
Свидетель Иеговы отказался от мобилизации, потому что вероисповедание запрещает ему носить оружие: суд приговорил его к 3 годам лишения свободы

Свидетель Иеговы отказался от мобилизации, потому что вероисповедание запрещает ему носить оружие: суд приговорил его к 3 годам лишения свободы

13:33, 19 июля 2026 7k
Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

15:33, 18 июля 2026 12k
Камера, снимающая соседей и улицу, может стать основанием для штрафа в 300 тысяч гривен: когда видеонаблюдение нарушает закон

Камера, снимающая соседей и улицу, может стать основанием для штрафа в 300 тысяч гривен: когда видеонаблюдение нарушает закон

16:15, 19 июля 2026 4k
Группа инвалидности не дает автоматического права на уход: комиссии, заменившие МСЭК, тестируют людей на способность выжить самостоятельно

Группа инвалидности не дает автоматического права на уход: комиссии, заменившие МСЭК, тестируют людей на способность выжить самостоятельно

10:00, 18 июля 2026 26k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Спонсор хотел взыскать 2,5 млн грн с хоккейного клуба из-за задержки чемпионата Украины по хоккею — Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение

Из-за того, что Чемпионат Украины по хоккею вовремя не стартовал, спонсор получил шанс вернуть аванс в размере 2,5 млн грн: Верховный Суд не поддержал решение, которым с компании взыскали 9,5 млн грн в пользу хоккейного клуба.

Ваш аккаунт уже могли использовать против вас: какие доказательства необходимо сохранить для суда и полиции

Несанкционированный доступ к аккаунту может привести не только к потере контроля над профилем, но и к мошенничеству.

Жена погибшего военнослужащего записала на него чужого ребенка: мать военнослужащего оспорила запись об отцовстве в Верховном Суде

ВС подтвердил, что мать умершего мужчины имеет право оспорить его отцовство, если доказано, что при жизни он не знал о внесении сведений о нем как об отце в актовую запись о рождении ребенка.

300 электриков, сантехников и сварщиков 24/7 должны быть готовы к ликвидации последствий атаки: Кабмин запускает новые правила

Такой механизм предусматривает постановление Кабинета министров № 909, которым вводится двухлетний эксперимент по формированию национальных бригад восстановления.

После обращения о домашнем насилии соцслужбы обяжут оценивать риски для детей в этих семьях

Государство наконец-то увидело «невидимых» жертв домашнего насилия: новая инициатива заставляет систему признать, что угроза в семье — это угроза ребенку в доме.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]