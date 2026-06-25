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Дипфейки, взломанные аккаунты, скриншоты переписок и «информационный пузырь»: как бороться с мошенниками

08:30, 25 июня 2026
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В Минцифре опубликовали семь практических алгоритмов цифровой безопасности и обратили внимание на риски, о которых многие пользователи даже не задумываются.
Дипфейки, взломанные аккаунты, скриншоты переписок и «информационный пузырь»: как бороться с мошенниками
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В Министерстве цифровой трансформации Украины отмечают, что мошенничество продолжает эволюционировать, и за последний год 67% взрослых и 78% подростков сталкивались с онлайн-угрозами. Базовой кибергигиены уже недостаточно, чтобы защитить свои финансы и личную информацию.

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По данным Минцифры, почти 44% взрослых получали сообщения якобы от знакомых или друзей с просьбой срочно одолжить деньги через взломанные аккаунты. Также распространёнными остаются фишинговые схемы и кампании по дезинформации.

В качестве примера в ведомстве привели распространение ложной информации о якобы рассылке повесток через приложение «Дія», источником которой оказался фейковый сайт, не связанный с государственными органами.

Поэтому в Минцифры подчёркивают, что в условиях войны кибер- и онлайн-безопасность является частью национальной устойчивости, поскольку информационные операции и мошеннические схемы могут использоваться для воздействия на общество.

Распространение скриншотов переписки может иметь правовые последствия

Одним из наиболее неожиданных предупреждений стало напоминание о защите тайны корреспонденции.

В Минцифры подчеркнули, что даже если сообщения были отправлены лично пользователю, это не означает автоматического права на их публикацию. Разглашение личной информации другого человека без его согласия может повлечь юридическую ответственность, поскольку тайна переписки защищается законом.

Как распознать дипфейк

Отдельный алгоритм посвящён выявлению видео, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Специалисты советуют обращать внимание на языковые особенности. По их словам, современные дипфейки часто допускают ошибки в украинских ударениях. Ещё одним признаком могут быть некорректно воспроизведённые надписи или текст на фоне видео.

Особую осторожность рекомендуют проявлять в случаях, когда человек на видео просит срочно перевести деньги или сообщить конфиденциальную информацию.

Как защитить банковские счета и личные данные

Среди практических рекомендаций Минцифры — разделение цифровых контактов для разных потребностей.

В частности, для регистрации в интернет-магазинах и различных сервисах рекомендуется использовать отдельную электронную почту. Для онлайн-банкинга желательно иметь отдельный номер телефона, который не используется в социальных сетях, мессенджерах или на маркетплейсах.

В Минцифры называют такой подход одним из базовых стандартов кибергигиены.

Как выйти из информационного пузыря

В Министерстве также обратили внимание на работу алгоритмов социальных сетей. Отмечается, что для изменения ленты рекомендаций недостаточно лишь нажимать «Не интересно».

Одним из способов повлиять на алгоритмы является взаимодействие с контентом, который обычно не соответствует интересам пользователя. По словам авторов проекта, неожиданные лайки могут изменить логику рекомендаций и помочь выйти из так называемого информационного пузыря.

Люди старшего возраста чаще становятся жертвами кибермошенников

В Программе развития ООН в Украине обратили внимание на проблему цифрового неравенства. По данным социологических исследований, реже всего интернетом и государственными электронными услугами пользуются люди старшего возраста. Одной из основных причин они называют нехватку цифровых навыков.

В ПРООН отмечают, что из-за этого пожилые люди часто становятся наиболее лёгкими мишенями для кибермошенников.

В организации подчёркивают, что цифровое неравенство сегодня заключается не только в доступе к интернету, но и в возможности пользоваться онлайн-услугами, получать необходимую информацию и уметь защищать себя от цифровых угроз.

Алгоритмы безопасности доступны бесплатно

Семь алгоритмов цифровой безопасности собраны в образовательном сериале «Цифровые навыки и онлайн-безопасность», который опубликован на платформе «Дія.Освіта».

Материалы охватывают вопросы защиты средств после несанкционированного списания, противодействия фишингу, распознавания дипфейков, настройки приватности устройств, кибербуллинга и действий в случае перебоев со связью.

В Минцифры подчёркивают, что в условиях роста количества онлайн-угроз цифровая безопасность становится не только личным вопросом пользователей, но и элементом общественной устойчивости.

Дополнительно читайте материал «Судебно-юридической газеты» о deepfake-атаках на украинцев и о том, как мошенники клонируют голоса родственников с помощью искусственного интеллекта.

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