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Верховный Суд разъяснил, когда суд вернет иск без открытия производства

13:46, 15 июля 2026
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ВС высказался о возвращении искового заявления в связи с тождественностью иска, который уже находится в производстве суда.
Верховный Суд разъяснил, когда суд вернет иск без открытия производства
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Пункт 5 части четвертой статьи 169 Кодекса административного судопроизводства Украины является самостоятельным основанием для возвращения искового заявления, если истец подал в тот же суд другой иск к тому же ответчику с тем же предметом и по тем же основаниям, и по такому иску на момент решения вопроса об открытии производства не вынесено соответствующее определение. Указанная норма направлена на предотвращение множественности тождественных производств, обеспечение принципа юридической определенности и экономии судебных ресурсов. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда.

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30 апреля 2026 года КАС ВС рассмотрел кассационную жалобу Частного предприятия на определение Киевского окружного административного суда от 09 октября 2023 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 29 сентября 2025 года по делу № 640/13538/22 по иску Частного предприятия к Главному управлению ГНС в г. Киеве, Государственной казначейской службе Украины о взыскании денежных средств.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Частное предприятие обратилось в суд с иском о взыскании с Государственного бюджета Украины пени, инфляционных потерь, 3 % годовых за несвоевременное бюджетное возмещение НДС, а также морального вреда и других расходов.

Ранее истец уже обращался в Киевский окружной административный суд с тождественным иском (дело № 320/10920/23), который на момент подачи второго иска был оставлен без движения.

По делу № 640/13538/22 Киевский окружной административный суд возвратил исковое заявление истцу на основании пункта 5 части четвертой статьи 169 Кодекса административного судопроизводства Украины. Шестой апелляционный административный суд оставил это определение без изменений.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения — без изменений.

ОЦЕНКА СУДА

Норма пункта 5 части четвертой статьи 169 Кодекса административного судопроизводства Украины направлена на недопущение параллельного рассмотрения тождественных споров одним и тем же судом, что могло бы привести к противоречивым судебным решениям и неоправданной нагрузке на судебную систему.

Верховный Суд отклонил как не соответствующие предписаниям процессуального закона доводы истца о том, что суд должен был оставить иск без движения либо дождаться решения вопроса по первому делу, поскольку суд первой инстанции действовал в пределах предоставленных ему процессуальных полномочий.

Суд кассационной инстанции подтвердил, что иски по делам № 320/10920/23 и № 640/13538/22 являются тождественными по субъектному составу, предмету и основаниям.

По состоянию на момент вынесения определения о возвращении искового заявления по второму делу по первому делу не было определения об открытии производства, его возвращении либо оставлении без рассмотрения. Наличие тождественного иска, по которому не вынесено процессуальное определение при решении вопроса об открытии производства, является достаточным и самостоятельным основанием для возвращения искового заявления.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 30 апреля 2026 года по делу № 640/13538/22 можно ознакомиться по ссылке.

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