Конкурс в ВСП как экзамен на новое правовое сознание: как Этический совет оценивал кандидатов на соответствие критериям добропорядочности

Этический совет завершил оценивание кандидатов в Высший совет правосудия от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

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Реформа судебной власти в Украине, которая должна строиться на абсолютной прозрачности и бескомпромиссном отборе, снова оказалась под прицелом критики. Процедура добора кандидатов в Высший совет правосудия традиционно находится в центре внимания профессионального сообщества, поскольку именно от ее прозрачности зависит уровень доверия к судебной реформе. В этот раз в центре внимания — собеседования кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений, которые проводил Этический совет в июле 2026 года.

Собеседования кандидатов остались позади, но открыли новые закономерности. Заседания Этического совета, проходившие с 6 по 10 июля 2026 года, стали испытанием для кандидатов в ВСП. Тем не менее, анализ трансляций выявляет интересную тенденцию: во время собеседований отдельным кандидатам задавали значительно больше уточняющих вопросов относительно имущественных и финансовых обстоятельств, в то время как другие кандидаты проходили собеседование в режиме дружеской профессиональной дискуссии. Почему подход Совета был неодинаковым и не скрывается ли за этим выборочная придирчивость?

Результаты оценивания

14 июля 2026 года Этический совет объявил результаты оценивания кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия от съезда представителей юридических вузов и научных учреждений. Из 11 претендентов, дошедших до этапа собеседований, отбор прошли 5 человек. Остальные 5 получили решение «не соответствует критериям профессиональной этики и добропорядочности».

Такими, которые соответствуют установленным критериям и рекомендованы для избрания съездом представителей юридических заведений высшего образования и научных учреждений на должность члена ВСП, определены:

Ирина Давидович — действующий дисциплинарный инспектор ВСП. Александр Житный — профессор, член КДКП в прошлом. Леся Музыка — доцент НаУКМА. Иван Назаров — профессор, заместитель главы НАЗЯВО. Татьяна Цувина — заведующая кафедрой НЮУ им. Я. Мудрого.

Еще пять кандидатов не прошли проверку на соответствие критериям профессиональной этики и добропорядочности:

Павел Гультай — начальник отдела Киевской облпрокуратуры. Николай Кучерявенко — профессор, бывший глава комиссии по добору директора НАБУ. Ярослав Мельник — профессор, управляющий партнер АО. Раиса Минченко — профессор, преподаватель. Наталия Савинова — профессор, ученый.

Примечание: всего к этапу собеседований был допущен 11 претендентов, однако один из кандидатов подал заявление о прекращении участия непосредственно во время процедуры.

10 кандидатов — 10 разных реальностей

Анализ хода собеседований дает основания обратить внимание на определенные различия в содержании вопросов и глубине проверки отдельных кандидатов. В то же время сам по себе разный объем заданных вопросов не свидетельствует о нарушении процедуры или неправомерности решений Этического совета, поскольку законодательство не устанавливает обязательного перечня вопросов или единого сценария проведения собеседований.

Кандидаты, которые получили рекомендации

Вместе с тем различия в фокусе обсуждения могут порождать вопросы относительно обеспечения одинаковых процессуальных подходов ко всем кандидатам, особенно когда собеседования касаются оценки имущественного состояния, профессиональной деятельности или объяснений по поводу отдельных обстоятельств.

Ирина Давидович

Во время собеседования основное внимание члены Этического совета уделили вопросам научной деятельности, преподавательского опыта, профессионального развития и видению функционирования Высшего совета правосудия. Также обсуждались отдельные обстоятельства, по которым кандидатка предоставила письменные объяснения. В то же время вопросы, связанные с имущественным состоянием членов семьи или детализацией отдельных финансовых операций, не стали предметом длительного обсуждения во время собеседования.

Иван Назаров

Собеседование содержало значительный блок вопросов относительно пользования имуществом третьих лиц, зарубежных поездок, источников финансирования отдельных расходов и сведений, указанных в декларациях. Вместе с тем отдельные аспекты его предыдущей профессиональной деятельности, которые также могли быть предметом оценивания с точки зрения добропорядочности, не получили такого же детального освещения во время собеседования.

Александр Житный

Члены Этического совета задавали вопросы относительно деятельности кандидата в составе Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, отдельных дисциплинарных производств и судебных решений, которыми пересматривались решения этого органа. Основной акцент был сделан на профессиональной деятельности кандидата и его объяснениях относительно принятых решений.

Леся Музыка

Кандидатка получила положительное заключение Этического совета. Во время собеседования основное внимание было сосредоточено на вопросах профессиональной деятельности, научного опыта и видения работы Высшего совета правосудия. В то же время вопросы относительно имущественного состояния, активов членов семьи или отдельных финансовых обстоятельств не занимали такого объема, как во время собеседований с некоторыми другими кандидатами.

Татьяна Цувина

Татьяна Цувина получила положительное заключение Этического совета, однако ее собеседование не ограничивалось общими вопросами относительно научной деятельности. Одним из центральных блоков стало обсуждение информации, содержавшейся в письме Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которое касалось возможных обстоятельств влияния на конкурсную процедуру добора Главы НАЗК. Во время собеседования члены Этического совета детально выясняли обстоятельства, изложенные в соответствующих материалах, а также задавали вопросы относительно возможного конфликта интересов и независимости кандидатки. Отдельный блок касался подтверждения источников доходов. Кандидатка предоставила объяснения относительно получения средств от участия в международных научных и экспертных проектах, а также другие документы, которые, по мнению Этического совета, были достаточными для оценки этих обстоятельств. В отличие от некоторых других собеседований, в этом случае внимание Совета было сосредоточено не только на профессиональной деятельности, но и на вопросах, связанных с информацией, поступившей от правоохранительного органа, и проверкой объяснений кандидатки относительно источников ее доходов.

Кандидаты, которые не получили рекомендации

Во время собеседований с отдельными кандидатами, которые по результатам оценивания не были рекомендованы, значительное внимание также уделялось вопросам декларирования имущества, сделкам предыдущих лет, банковским счетам, источникам доходов членов семьи и другим обстоятельствам, связанным с проверкой соответствия критериям добропорядочности.

Николай Кучерявенко

Во время собеседования члены Этического совета значительное внимание уделили вопросам, связанным с имущественным состоянием кандидата, источниками происхождения средств на приобретение недвижимости, земельных участков и корпоративных прав, а также отдельным аспектам его профессиональной деятельности. Из анализа собеседования усматривается, что существенная ее часть была посвящена именно финансовым и имущественным вопросам.

Ярослав Мельник

Во время собеседования значительный объем вопросов касался обстоятельств приобретения недвижимости, стоимости отдельных сделок, соответствия задекларированных доходов приобретенным активам и сведений, указанных в декларациях. Во время собеседования члены Этического совета детально уточняли финансовые аспекты и просили кандидата предоставить объяснения относительно отдельных имущественных операций. Вопросы относительно профессионального опыта и видения деятельности Высшего совета правосудия также поднимались, однако по объему уступали обсуждению имущественных вопросов.

Раиса Минченко

Во время собеседования предметом обсуждения стали вопросы, связанные с декларированием имущества, активами членов семьи, пользованием транспортными средствами, а также отдельными аспектами академической добропорядочности. Члены Этического совета задавали кандидатке вопросы относительно приведенных в досье обстоятельств и предоставленных ею объяснений. Значительная часть собеседования была посвящена именно оценке соответствия критериям добропорядочности.

Наталия Савинова

Во время собеседования Этический совет сосредоточил внимание на вопросах, связанных с имущественным состоянием кандидатки, историей приобретения отдельных объектов недвижимости, банковскими счетами, пользованием имуществом третьих лиц, зарубежными поездками и другими обстоятельствами, которые, по мнению членов Совета, имели значение для оценки соответствия критериям добропорядочности. Кандидатка предоставляла объяснения относительно отдельных эпизодов, ставших предметом обсуждения. Из анализа собеседования можно сделать вывод, что основной акцент был сделан именно на имущественных и финансовых вопросах, тогда как вопросы профессиональной деятельности и видения работы Высшего совета правосудия занимали меньшую часть обсуждения.

Павел Гультай

Собеседование Павла Гультая было в значительной степени сосредоточено на вопросах имущественного состояния, источников происхождения активов и финансовых операций членов его семьи. Одним из ключевых эпизодов обсуждения стал автомобиль, который в разные периоды был зарегистрирован на кандидата, а впоследствии отчужден по договору купли-продажи. Члены Этического совета задавали вопросы относительно обстоятельств пользования транспортным средством, его последующего отчуждения, определения стоимости сделки и подтверждения источников средств и движения актива между членами семьи. Во время собеседования кандидат предоставил объяснения относительно этих обстоятельств и изложил собственное видение соответствия совершенных сделок требованиям законодательства.

Практика формирования стандартов добропорядочности

Сравнение собеседований и решений Этического совета дает основания говорить о применении индивидуализированного подхода к оцениванию кандидатов в зависимости от обстоятельств конкретного дела. В случаях, когда во время оценивания Этический совет использовал информацию, полученную от других государственных органов, или когда материалы досье содержали дополнительные сведения, которые, по мнению Совета, требовали проверки, собеседования характеризовались значительным вниманием к имущественным вопросам, источникам происхождения активов, декларациям и другим аспектам добропорядочности.

Так, во время собеседования с Николаем Кучерявенко предметом детального обсуждения стали вопросы, связанные с имущественным состоянием, источниками происхождения средств и другими обстоятельствами, которые Совет считал требующими дополнительного выяснения. В деле Ярослава Мельника основное внимание было уделено вопросам стоимости отдельных объектов недвижимости, соотношению задекларированных доходов с приобретенными активами и объяснениям кандидата относительно этих обстоятельств.

В то же время в отношении других кандидатов, в частности Ивана Назарова, ключевые вопросы касались пользования транспортными средствами, зарубежных поездок и отдельных аспектов деклараций. По результатам собеседования Этический совет пришел к выводу о соответствии кандидата критериям профессиональной этики и добропорядочности. Что касается Ирины Давидович, Леси Музыки и Татьяны Цувиной, собеседования также охватывали вопросы профессиональной деятельности, научного задела и отдельных аспектов имущественного состояния, однако их структура и объем вопросов отличались от собеседований с отдельными другими кандидатами.

Был ли подход одинаковым?

Сравнительный анализ хода собеседований свидетельствует, что глубина исследования отдельных вопросов отличалась в зависимости от конкретного кандидата. В частности, в отношении одних кандидатов преобладали вопросы профессиональной деятельности, научной работы и видения функционирования Высшего совета правосудия, тогда как в отношении других значительная часть собеседования была посвящена анализу деклараций, источников происхождения имущества, финансовых операций и обстоятельств, которые могли влиять на оценку добропорядочности.

Сам по себе такой подход не свидетельствует о нарушении процедуры, поскольку закон не устанавливает обязательного перечня вопросов для каждого кандидата. В то же время разный объем и характер проверки могут вызывать дискуссию относительно обеспечения одинаковых процессуальных подходов ко всем участникам конкурса.

Практика собеседований 2026 года демонстрирует, что Этический совет уделяет значительное внимание вопросам имущественной прозрачности, полноте декларирования, достоверности объяснений кандидатов и их профессиональной репутации. Анализ собеседований не дает оснований делать выводы о законности или незаконности решений Этического совета, поскольку оценивание кандидатов осуществляется комплексно с учетом всех материалов досье. В то же время разное содержание, объем и характер вопросов к кандидатам может быть предметом профессиональной дискуссии относительно одинаковости процессуальных подходов во время оценивания. Последовательность применения критериев добропорядочности и надлежащее мотивирование решений остаются важными элементами доверия к конкурсным процедурам формирования Высшего совета правосудия.

Что дальше?

Конкурс объявлен на одну вакантную должность члена Высшего совета правосудия по квоте съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Вакансия открылась в связи с завершением 19 августа 2026 года срока полномочий действующего члена ВСП Дмитрия Лукьянова.

По процедуре отбора Этический совет должен рекомендовать для рассмотрения съезда не менее двух кандидатов на одну вакантную должность. После завершения оценивания именно эти кандидаты формируют перечень лиц, среди которых делегаты съезда будут выбирать нового члена ВСП.

Финальное решение будет принимать Съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений путем тайного голосования. Проведение съезда, на котором определят победителя конкурса, запланировано на 27 августа 2026 года.

Подробнее с анализом собеседований каждого из кандидатов можно ознакомиться в ленте «Судебно-юридической газеты».

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