Конкурс до ВРП як іспит на нову правову свідомість: як Етична рада оцінювала кандидатів на відповідність критеріям доброчесності

Етична рада завершила оцінювання кандидатів до Вищої ради правосуддя від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

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Реформа судової влади в Україні, яка має будуватися на абсолютній прозорості та безкомпромісному відборі, знову опинилася під прицілом критики. Процедура добору кандидатів до Вищої ради правосуддя традиційно перебуває у центрі уваги професійної спільноти, оскільки саме від її прозорості залежить рівень довіри до судової реформи. Цього разу в центрі уваги — співбесіди кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, які проводила Етична рада у липні 2026 року.

Співбесіди кандидатів залишилися позаду, але відкрили нові закономірності. Засідання Етичної ради, що відбувалися з 6 по 10 липня 2026 року, стали випробуванням для кандидатів до ВРП. Проте, аналіз трансляцій виявляє цікаву тенденцію: під час співбесід окремим кандидатам ставили значно більше уточнювальних запитань щодо майнових та фінансових обставин, тоді як інші кандидати проходили співбесіду в режимі дружньої професійної дискусії. Чому підхід Ради був неоднаковим і чи не ховається за цим вибіркова прискіпливість?

Результати оцінювання

14 липня 2026 року Етична рада оголосила результати оцінювання кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від з’їзду представників юридичних ВНЗ та наукових установ. Із 11 претендентів, які дійшли до етапу співбесід відбір пройшли 5 осіб. Інші 5 отримали рішення «не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності».

Такими, що відповідають встановленим критеріям, та рекомендовані для обрання з'їздом представників юридичних закладів вищої освіти та наукових установ на посаду члена ВРП визначені:

Ірина Давидович — діючий дисциплінарний інспектор ВРП. Олександр Житний — професор, член КДКП у минулому. Леся Музика — доцентка НаУКМА. Іван Назаров — професор, заступник голови НАЗЯВО. Тетяна Цувіна — завідувачка кафедри НЮУ ім. Я. Мудрого.

Ще п'ять кандидатів не пройшли перевірку на відповідність критеріям професійної етики та доброчесності:

Павло Гультай — начальник відділу Київської облпрокуратури. Микола Кучерявенко — професор, колишній голова комісії з добору директора НАБУ. Ярослав Мельник — професор, керуючий партнер АО. Раїса Мінченко — професорка, викладачка. Наталія Савінова — професорка, науковиця

Примітка: всього до етапу співбесід було допущено 11 претендентів, однак один із кандидатів подав заяву про припинення участі безпосередньо під час процедури.

10 кандидатів — 10 різних реальностей

Аналіз перебігу співбесід дає підстави звернути увагу на певні відмінності у змісті запитань та глибині перевірки окремих кандидатів. Водночас сам по собі різний обсяг поставлених запитань не свідчить про порушення процедури чи неправомірність рішень Етичної ради, оскільки законодавство не встановлює обов'язкового переліку питань або єдиного сценарію проведення співбесід.

Кандидати, які отримали рекомендації

Разом із тим відмінності у фокусі обговорення можуть породжувати питання щодо забезпечення однакових процесуальних підходів до всіх кандидатів, особливо коли співбесіди стосуються оцінки майнового стану, професійної діяльності або пояснень щодо окремих обставин.

Ірина Давидович

Під час співбесіди основну увагу члени Етичної ради приділили питанням наукової діяльності, викладацького досвіду, професійного розвитку та баченню функціонування Вищої ради правосуддя. Також обговорювалися окремі обставини, щодо яких кандидатка надала письмові пояснення.

Водночас питання, пов'язані з майновим станом членів сім'ї чи деталізацією окремих фінансових операцій, не стали предметом тривалого обговорення під час співбесіди.

Іван Назаров

Співбесіда містила значний блок запитань щодо користування майном третіх осіб, закордонних поїздок, джерел фінансування окремих витрат та відомостей, зазначених у деклараціях.

Разом із тим окремі аспекти його попередньої професійної діяльності, які також могли бути предметом оцінювання з точки зору доброчесності, не отримали такого ж детального висвітлення під час співбесіди.

Олександр Житний

Члени Етичної ради ставили запитання щодо діяльності кандидата у складі Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, окремих дисциплінарних проваджень та судових рішень, якими переглядалися рішення цього органу.

Основний акцент був зроблений на професійній діяльності кандидата та його поясненнях щодо прийнятих рішень.

Леся Музика

Кандидатка отримала позитивний висновок Етичної ради. Під час співбесіди основна увага була зосереджена на питаннях професійної діяльності, наукового досвіду та бачення роботи Вищої ради правосуддя. Водночас питання щодо майнового стану, активів членів сім'ї чи окремих фінансових обставин не займали такого обсягу, як під час співбесід з деякими іншими кандидатами.

Тетяна Цувіна

Тетяна Цувіна отримала позитивний висновок Етичної ради, однак її співбесіда не обмежувалася загальними питаннями щодо наукової діяльності. Одним із центральних блоків стало обговорення інформації, що містилася у листі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який стосувався можливих обставин впливу на конкурсну процедуру добору Голови НАЗК.

Під час співбесіди члени Етичної ради детально з'ясовували обставини, викладені у відповідних матеріалах, а також ставили запитання щодо можливого конфлікту інтересів та незалежності кандидатки.

Окремий блок стосувався підтвердження джерел доходів. Кандидатка надала пояснення щодо отримання коштів від участі у міжнародних наукових та експертних проєктах, а також інші документи, які, на думку Етичної ради, були достатніми для оцінки цих обставин.

На відміну від окремих інших співбесід, у цьому випадку увага Ради була зосереджена не лише на професійній діяльності, а й на питаннях, пов'язаних із інформацією, що надійшла від правоохоронного органу, та перевіркою пояснень кандидатки щодо джерел її доходів.

Кандидати, які не отримали рекомендації

Під час співбесід з окремими кандидатами, які за результатами оцінювання не були рекомендовані, значна увага також приділялася питанням декларування майна, правочинам попередніх років, банківським рахункам, джерелам доходів членів сім'ї та іншим обставинам, пов'язаним із перевіркою відповідності критеріям доброчесності.

Микола Кучерявенко

Під час співбесіди члени Етичної ради значну увагу приділили питанням, пов'язаним із майновим станом кандидата, джерелами походження коштів на придбання нерухомості, земельних ділянок та корпоративних прав, а також окремим аспектам його професійної діяльності.

З аналізу співбесіди вбачається, що суттєва її частина була присвячена саме фінансовим та майновим питанням.

Ярослав Мельник

Під час співбесіди значний обсяг запитань стосувався обставин набуття нерухомості, вартості окремих правочинів, відповідності задекларованих доходів придбаним активам та відомостей, зазначених у деклараціях.

Під час співбесіди члени Етичної ради детально уточнювали фінансові аспекти та просили кандидата надати пояснення щодо окремих майнових операцій.

Питання щодо професійного досвіду та бачення діяльності Вищої ради правосуддя також порушувалися, однак за обсягом поступалися обговоренню майнових питань.

Раїса Мінченко

Під час співбесіди предметом обговорення стали питання, пов'язані з декларуванням майна, активами членів сім'ї, користуванням транспортними засобами, а також окремими аспектами академічної доброчесності.

Члени Етичної ради ставили кандидатці запитання щодо наведених у досьє обставин та наданих нею пояснень. Значна частина співбесіди була присвячена саме оцінці відповідності критеріям доброчесності.

Наталія Савінова

Під час співбесіди Етична рада зосередила увагу на питаннях, пов'язаних із майновим станом кандидатки, історією набуття окремих об'єктів нерухомості, банківськими рахунками, користуванням майном третіх осіб, закордонними поїздками та іншими обставинами, які, на думку членів Ради, мали значення для оцінки відповідності критеріям доброчесності.

Кандидатка надавала пояснення щодо окремих епізодів, які стали предметом обговорення.

З аналізу співбесіди можна зробити висновок, що основний акцент було зроблено саме на майнових та фінансових питаннях, тоді як питання професійної діяльності та бачення роботи Вищої ради правосуддя займали меншу частину обговорення.

Павло Гультай

Співбесіда Павла Гультая була значною мірою зосереджена на питаннях майнового стану, джерел походження активів та фінансових операцій членів його сім'ї.

Одним із ключових епізодів обговорення став автомобіль, який у різні періоди був зареєстрований на кандидата, а згодом відчужений за договором купівлі-продажу. Члени Етичної ради ставили запитання щодо обставин користування транспортним засобом, його подальшого відчуження, визначення вартості правочину та підтвердження джерел коштів і руху активу між членами сім'ї.

Під час співбесіди кандидат надав пояснення щодо цих обставин та зазначив власне бачення відповідності здійснених правочинів вимогам законодавства.

Практика формування стандартів доброчесності

Порівняння співбесід та рішень Етичної ради дає підстави говорити про застосування індивідуалізованого підходу до оцінювання кандидатів залежно від обставин конкретної справи.

У випадках, коли під час оцінювання Етична рада використовувала інформацію, отриману від інших державних органів, або коли матеріали досьє містили додаткові відомості, які, на думку Ради, потребували перевірки, співбесіди характеризувалися значною увагою до майнових питань, джерел походження активів, декларацій та інших аспектів доброчесності.

Так, під час співбесіди з Миколою Кучерявенком предметом детального обговорення стали питання, пов'язані з майновим станом, джерелами походження коштів та іншими обставинами, які Рада вважала такими, що потребують додаткового з'ясування.

У справі Ярослава Мельника основна увага була приділена питанням вартості окремих об'єктів нерухомості, співвідношенню задекларованих доходів із придбаними активами та поясненням кандидата щодо цих обставин.

Водночас щодо інших кандидатів, зокрема Івана Назарова, ключові питання стосувалися користування транспортними засобами, закордонних поїздок та окремих аспектів декларацій. За результатами співбесіди Етична рада дійшла висновку про відповідність кандидата критеріям професійної етики та доброчесності.

Щодо Ірини Давидович, Лесі Музики та Тетяни Цувіної співбесіди також охоплювали питання професійної діяльності, наукового доробку та окремих аспектів майнового стану, однак їх структура й обсяг питань відрізнялися від співбесід з окремими іншими кандидатами.

Чи був підхід однаковим?

Порівняльний аналіз перебігу співбесід свідчить, що глибина дослідження окремих питань відрізнялася залежно від конкретного кандидата.

Зокрема, щодо одних кандидатів переважали питання професійної діяльності, наукової роботи та бачення функціонування Вищої ради правосуддя, тоді як щодо інших значна частина співбесіди була присвячена аналізу декларацій, джерел походження майна, фінансових операцій та обставин, що могли впливати на оцінку доброчесності.

Сам по собі такий підхід не свідчить про порушення процедури, оскільки закон не встановлює обов'язкового переліку питань для кожного кандидата. Водночас різний обсяг і характер перевірки можуть викликати дискусію щодо забезпечення однакових процесуальних підходів до всіх учасників конкурсу.

Практика співбесід 2026 року демонструє, що Етична рада приділяє значну увагу питанням майнової прозорості, повноті декларування, достовірності пояснень кандидатів та їхній професійній репутації.

Аналіз співбесід не дає підстав робити висновки про законність чи незаконність рішень Етичної ради, оскільки оцінювання кандидатів здійснюється комплексно з урахуванням усіх матеріалів досьє. Водночас різний зміст, обсяг і характер запитань до кандидатів може бути предметом професійної дискусії щодо однаковості процесуальних підходів під час оцінювання. Послідовність застосування критеріїв доброчесності та належне мотивування рішень залишаються важливими елементами довіри до конкурсних процедур формування Вищої ради правосуддя.

Що далі?

Конкурс оголошено на одну вакантну посаду члена Вищої ради правосуддя за квотою з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Вакансія відкрилася у зв’язку із завершенням 19 серпня 2026 року строку повноважень чинного члена ВРП Дмитра Лук’янова.

За процедурою відбору Етична рада має рекомендувати для розгляду з’їзду не менше двох кандидатів на одну вакантну посаду. Після завершення оцінювання саме ці кандидати формують перелік осіб, серед яких делегати з’їзду обиратимуть нового члена ВРП.

Фінальне рішення ухвалюватиме З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ шляхом таємного голосування. Проведення з’їзду, на якому визначать переможця конкурсу, заплановано на 27 серпня 2026 року.

Детальніше з аналізом співбесід кожного із кандидатів можна ознайомитись в стрічці «Судово-юридичної газети».

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