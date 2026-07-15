Збірна Іспанії перемогла Францію та вийшла у фінал Чемпіонату світу-2026

Збірна Іспанії стала першим фіналістом ЧС-2026.

Фото: Associated Press

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Збірна Іспанії у півфінальному поєдинку впевнено переграла Францію та стала першим фіналістом чемпіонату світу з футболу 2026 року (2:0).

Рахунок у матчі відкрив Мікель Оярсабаль, який на 22-й хвилині реалізував пенальті. У другому таймі перевагу іспанців подвоїв Педро Порро, який на 58-й хвилині встановив остаточний результат зустрічі – 2:0.

Франція – Іспанія – 0:2

Голи: Оярсабаль, 22 пен., Порро, 58.

Франція: Меньян – Дінь (Т. Ернандес, 72), Саліба (Лакруа, 30), Упамекано, Кунде – Рабьо (Коне, 46), Чуамені – Баркола (Дуе, 57), Олісе (Шеркі, 72), Дембеле – Мбаппе.

Іспанія: Сімон – Кукурелья, Лапорт, Кубарсі, Порро (Льоренте, 84) – Руїс (Педрі, 78), Родрі – Баена (Вільямс, 84), Ольмо (Меріно, 78), Ямал – Оярсабаль (Торрес, 74).

Попередження: Рабьо, 9, Мбаппе, 86 – Кукурелья, 31

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