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У Києві з 15 липня подорожчав проїзд у громадському транспорті: хто має право на пільги та знижки

08:40, 15 липня 2026
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З 15 липня проїзд у Києві подорожчав до 30 гривень.
У Києві з 15 липня подорожчав проїзд у громадському транспорті: хто має право на пільги та знижки
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Із 15 липня вартість проїзду у громадському транспорті Києва становить 30 грн.

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Нова вартість діятиме для однієї поїздки у метро, трамваї, тролейбусі, автобусі та фунікулері.

Водночас електронні квитки, придбані до 14 липня за старою ціною 8 грн, залишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року. Після цієї дати невикористані поїздки буде анульовано, а їхню вартість повернуть на баланс носія електронного квитка.

Крім того, з 1 серпня у столиці запровадять новий квиток на 90 хвилин вартістю 60 грн. Він дозволить необмежену кількість пересадок на будь-який комунальний транспорт протягом півтори години.

При поповненні транспортної картки на більшу кількість поїздок передбачені знижки:

10–19 поїздок — 28,90 гривні за одну поїздку;

20–29 поїздок — 27,80 гривні;

30–39 поїздок — 26,60 гривні;

40–49 поїздок — 25,50 гривні;

50 поїздок — 25 гривень.

Одночасно можна буде придбати не більше 50 поїздок, а загальна кількість поїздок на транспортній картці не повинна перевищувати 100.

У Київській міській державній адміністрації запевнили, що підвищення вартості проїзду не скасовує пільгових перевезень. Як і раніше, витрати на безкоштовний чи пільговий проїзд відповідних категорій громадян покриватимуться коштом столичного бюджету.

Хто зберігає право на пільговий проїзд у комунальному транспорті:

  • Ветерани та учасники бойових дій: за наявності відповідного посвідчення.
  • Особи з інвалідністю: згідно з умовами для відповідних груп.
  • Пенсіонери за віком: за наявності "Картки киянина".
  • Студенти та учні: для студентів діє знижка 50% на місячний проїзний; для школярів - безкоштовний проїзд під час навчального року та спеціальні літні тарифи.
  • Пільгові категорії соціального захисту: постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС (1 та 2 категорії), діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також члени багатодітних родин.

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Київ пільги метро

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