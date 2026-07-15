Влада буде шукати власників відходів, які зносять їх на стихійні сміттєзвалища: Кабмін затвердив нові правила

Уряд встановив новий порядок виявлення безхазяйних відходів: хто відповідатиме за покинуте сміття і що зміниться.

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Кабінет Міністрів затвердив новий Порядок виявлення та обліку відходів, власник яких не встановлений. Документ визначає єдину процедуру, за якою органи влади повинні реагувати на випадки виявлення покинутих відходів, організовувати їх облік, встановлювати власника та вживати заходів для їх подальшого видалення.

Відповідне рішення уряд ухвалив постановою від 1 липня 2026 року №903 «Деякі питання виявлення та обліку відходів, власник яких не встановлений». Документ прийнято на виконання частини шостої статті 12 та пункту 14 частини першої статті 19 Закону України «Про управління відходами».

Для чого Кабмін затвердив новий порядок

До цього часу законодавство покладало на державу обов’язок забезпечувати управління безхазяйними відходами, однак єдиного механізму їх виявлення, обліку та встановлення власника фактично не існувало. Новий Порядок визначає, хто саме має реагувати на повідомлення про покинуті відходи, які підстави є для проведення перевірки, яким чином здійснюється облік таких відходів та як встановлюється їхній власник.

Його головна мета – забезпечити оперативне реагування на появу несанкціонованих звалищ, мінімізувати шкоду довкіллю та створити правові підстави для відшкодування витрат особами, які залишили відходи.

Хто відповідатиме за виявлення покинутих відходів

Порядок розмежовує повноваження залежно від місця, де виявлено відходи. Якщо відходи знаходяться у межах населеного пункту, уповноваженим органом є відповідний орган місцевого самоврядування. Якщо ж відходи виявлено за межами населених пунктів, відповідальність покладається на місцеві державні адміністрації.

Окремо документ передбачає, що встановлення власника відходів, які утворилися внаслідок руйнувань під час бойових дій, здійснюється за спеціальним порядком, затвердженим Кабміном ще у 2022 році.

Хто може повідомити про незаконне сміттєзвалище

Однією з ключових новацій є чітке визначення джерел інформації, які можуть стати підставою для реагування органів влади. Підставою для проведення огляду земельної ділянки можуть бути: звернення громадян, повідомлення юридичних осіб, інформація, оприлюднена у медіа, матеріали, отримані під час державного нагляду (контролю), результати перевірок із використанням безпілотних літальних апаратів, інформація Національної поліції, дані інспекцій з благоустрою, повідомлення громадських інспекторів з благоустрою та охорони довкілля. Таким чином, перелік підстав є досить широким і дозволяє органам влади оперативніше реагувати на випадки утворення несанкціонованих сміттєзвалищ.

Повідомлення через «ЕкоЗагрозу» не завжди стане підставою для перевірки

Новий Порядок окремо визначає, що повідомлення про виявлення безхазяйних відходів через сервіс «ЕкоЗагроза» саме по собі не є підставою для проведення огляду земельної ділянки. Для запуску процедури застосовуються механізми, передбачені новим Порядком, зокрема звернення громадян, повідомлення юридичних осіб, інформація поліції, результати державного контролю чи інші визначені документом джерела.

Водночас, якщо відходи пов’язані із заподіянням шкоди довкіллю внаслідок надзвичайної ситуації або збройної агресії РФ, застосовується окремий Порядок функціонування сервісу «ЕкоЗагроза», затверджений постановою Кабінету Міністрів №783. Саме за цією процедурою здійснюється фіксація фактів шкоди навколишньому природному середовищу, їх перевірка та подальший розрахунок збитків.

Що повинен зробити власник земельної ділянки

Новий Порядок встановлює окремий обов’язок для власників або користувачів земельних ділянок. Якщо на їхній території виявлено відходи, власник яких невідомий, вони повинні невідкладно, але не пізніше ніж протягом 24 годин повідомити про це уповноважений орган. Таке повідомлення може стати підставою для початку офіційної процедури перевірки.

Фізичні особи можуть звернутися до уповноваженого органу відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Повідомлення дозволяється подати: у письмовій формі, електронною поштою, через офіційний вебсайт відповідного органу, через інші офіційні електронні сервіси, визначені органом влади. Юридичні особи також можуть подавати повідомлення як у паперовій, так і в електронній формі.

Отримані звернення уповноважений орган зобов’язаний зареєструвати не пізніше наступного робочого дня після їх надходження.

Які ще зміни передбачає постанова

Окрім затвердження нового Порядку, Кабмін доповнив Перелік природоохоронних заходів новим видом діяльності. Відтепер до таких заходів належатимуть: відбір проб у місцях виявлення безхазяйних відходів, визначення їх складу та властивостей, лабораторні дослідження ґрунтів, води та атмосферного повітря для оцінки можливого забруднення. Це має забезпечити більш точну оцінку екологічних ризиків та допомогти у встановленні шкоди, завданої довкіллю.

Станом на дату підготовки матеріалу повний текст постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2026 року №903 ще не опублікований в офіційних друкованих виданнях. Відповідно, документ набере чинності після його офіційного опублікування, якщо самою постановою не буде встановлено інший строк.

Новий Порядок має створити єдині правила реагування на випадки виявлення безхазяйних відходів, посилити взаємодію між громадянами та органами влади, а також зробити процедуру ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ більш прозорою та ефективною.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала про те, що у Києві встановили камери, щоб слідкувати, куди люди виносять сміття.

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