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Хто є хто в адміністративному процесі — роз’яснення суду

07:00, 15 липня 2026
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Кожен із учасників процесу має свою роль, права та обов’язки.
Хто є хто в адміністративному процесі — роз’яснення суду
Фото: 5ААС
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П'ятий апеляційний адміністративний суд нагадав, коли справа потрапляє до адміністративного суду, у ній беруть участь різні учасники процесу. Кожен із них має свою роль, права та обов’язки.

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Позивач – це особа, яка звертається до адміністративного суду за захистом своїх прав, свобод чи інтересів. Саме позивач вважає, що рішення, дія чи бездіяльність суб’єкта владних повноважень порушили його права.

Відповідач – в більшості випадків це орган державної влади чи місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа або інший суб’єкт владних повноважень, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржуються.

Треті особи – це учасники, права чи обов’язки яких також можуть бути зачеплені судовим рішенням. Вони можуть підтримувати одну зі сторін або брати участь у справі без самостійних вимог.

Представник – особа, яка діє від імені учасника справи. Це може бути адвокат або інша особа у випадках, передбачених законом.

І, звісно, суд – незалежний та неупереджений арбітр, який досліджує докази, оцінює доводи сторін і ухвалює рішення відповідно до закону.

Важливо пам’ятати: незалежно від того, яку процесуальну роль має учасник справи, усі вони наділені визначеними законом правами та обов’язками.

Саме дотримання принципів рівності сторін, змагальності та верховенства права забезпечує справедливий розгляд адміністративної справи.

Адміністративне судочинство – це насамперед про захист прав людини у її взаємовідносинах із державою. А розуміння того, хто і яку роль виконує в процесі, допомагає краще орієнтуватися у судовій процедурі.

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суд 5ААС

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