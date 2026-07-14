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Чи видаватимуть банкомати банкноту номіналом 2000 гривень — відповідь НБУ

23:44, 14 липня 2026
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Нацбанк підкреслив, що презентував нову банкноту заздалегідь — за два місяці до її дати введення в обіг.
Чи видаватимуть банкомати банкноту номіналом 2000 гривень — відповідь НБУ
Фото: НБУ
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Як відомо, Національний банк України оголосив про розширення номінального ряду гривні — у готівковий обіг вводиться нова банкнота номіналом 2000 гривень. Нова купюра з’явиться в обігу 4 вересня 2026 року.

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Згодом у Національному Банку пояснили, чи потрібно переналаштовувати банкомати, платіжні термінали під нову банкноту та скільки це може зайняти часу.

Регулятор підкреслив, що презентував нову банкноту заздалегідь — за два місяці до її дати введення в обіг, зокрема і тому, щоб дати можливість банківським і небанківським установам вчасно налаштувати своє обладнання (банкомати, комплекси самообслуговування) для прийому і видачі нової банкноти.

«З цією метою Національний банк безкоштовно надасть технічну можливість банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з налаштування та сервісного обслуговування провести роботи з налаштування обладнання для сортування та оброблення готівки, банкоматів, платіжних терміналів тощо», - додали у НБУ.

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гроші НБУ

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