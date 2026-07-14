Начальник тилу навчального полку вкрав продуктів на пів мільйона грн зі складів ЗСУ — СБУ повідомила про вирок

Задокументовано 59 епізодів викрадення продукції з продскладів режимного об’єкта на загальну суму майже пів мільйона гривень.

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Начальника тилу навчального полку, якого СБУ затримала у травні 2025 року за розкрадання продовольчих запасів військової частини, засудили до 10 років позбавлення волі. Також його позбавили військового звання «майор».

У Службі безпеки України повідомили, що посадовець причетний до 59 епізодів викрадення продукції з продовольчих складів режимного об’єкта. Загальна сума збитків становить майже пів мільйона гривень.

За даними слідства, начальник тилу приховано завантажував продовольчі товари у власний автомобіль та вивозив їх за межі військової частини.

До схеми він залучив свою підлеглу — очільницю їдальні, яка отримала підозру та очікує на вирок суду.

Частину викраденої продукції посадовець постачав до місцевих магазинів і кафе для продажу. Отримані кошти він розподіляв між собою та власниками торговельних закладів. Інші товари залишав собі або продавав знайомим.

Під час обшуків за місцем проживання посадовця правоохоронці виявили гроші, одержані злочинним шляхом, а також оптові партії продовольчої продукції.

Суд визнав його винним за ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України — викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем військового майна, вчинене в умовах воєнного стану.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув справу щодо правомірності виключення полковника Служби безпеки України зі списків особового складу під час його перебування на лікуванні.

Предметом спору стало оскарження наказу Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ про виключення полковника СБУ зі списків особового складу, а також питання належного способу захисту порушеного права у разі такого виключення.