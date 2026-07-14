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Продаж продуктів «з рук» у невстановлених місцях: коли можна отримати штраф

21:09, 14 липня 2026
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Торгівля «з рук» на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та інших невстановлених місцях тягне за собою накладення штрафу.
Продаж продуктів «з рук» у невстановлених місцях: коли можна отримати штраф
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Держпродспоживслужба попередила про ризики придбання харчових продуктів у місцях стихійної торгівлі. Значна частина звернень громадян стосується продуктів неналежної якості, які продаються з порушенням вимог безпеки.

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У відомстві наголосили, що продукти, які продаються у невстановлених місцях, з необладнаного належним чином транспорту, в антисанітарних умовах та без проходження ветеринарно-санітарної експертизи, можуть становити реальну загрозу для здоров’я споживачів.

Держпродспоживслужба нагадала, що офіційними місцями для торгівлі харчовими продуктами є продовольчі магазини та агропродовольчі ринки.

З 5 грудня 2024 року в Україні діють Гігієнічні вимоги до агропродовольчих ринків. Відповідно до них, харчові продукти мають відповідати вимогам законодавства щодо безпечності та окремих показників якості, зберігатися з дотриманням необхідного температурного режиму, супроводжуватися документами відповідно до законодавства, відповідати встановленим параметрам безпечності, а також бути належним чином маркованими або містити необхідну інформацію для споживача.

Водночас у Держпродспоживслужбі зазначили, що недопущення торгівлі у невстановлених місцях належить до компетенції органів Національної поліції та органів місцевого самоврядування відповідно до законів України «Про Національну поліцію» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

Згідно зі статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення, торгівля «з рук» на вулицях, площах, у дворах, під’їздах, скверах та інших невстановлених місцях тягне за собою накладення штрафу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», онлайн-замовлення продуктів харчування стало буденністю для багатьох українців, однак разом зі зручністю зростають і ризики придбати товар невідомого походження або неналежної якості. Щоб уникнути неприємностей, перед оформленням покупки варто переконатися, що продавець працює легально, а покупцеві надають повну інформацію про продукцію.

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штраф Держпродспоживслужба продукти

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