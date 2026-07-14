ЄС змінив правила для авіапасажирів: що потрібно знати перед подорожами

Нові правила поширюватимуться на всі рейси, що вилітають з аеропортів країн ЄС, а також на рейси, які прибувають до Євросоюзу та виконуються авіакомпаніями, зареєстрованими в країнах блоку.

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Рада Європейського Союзу офіційно схвалила пакет реформ, який розширює права авіапасажирів. Документ раніше підтримав Європейський парламент. Нові правила мають набути чинності в середині 2027 року. Вони поширюватимуться на всі рейси, які вилітають з аеропортів країн ЄС, а також на рейси, що прибувають до Євросоюзу та виконуються авіакомпаніями, зареєстрованими у країнах блоку.

Однією з ключових змін стане право дітей віком до 14 років безкоштовно сидіти поруч із батьками або супроводжуючими особами. Таке ж право отримають вагітні жінки та пасажири з обмеженою мобільністю, які подорожують із супроводом.

Також авіакомпанії будуть зобов’язані безкоштовно виправляти помилки у написанні імен пасажирів у квитках. Після проходження реєстрації пасажири зможуть отримувати друковані посадкові талони без додаткової оплати.

Нові правила передбачають і зміни щодо інформації про багаж. Авіакомпанії, посередники та платформи для бронювання квитків повинні будуть за замовчуванням показувати вартість квитка разом із ціною перевезення ручної поклажі.

Крім того, пасажири, які пропустили перший сегмент квитка в обидва боки, зможуть скористатися зворотним рейсом без штрафів чи додаткових санкцій.

Автоматичне відшкодування також отримуватимуть пасажири, яких через зміну умов перевезення пересадили у нижчий клас обслуговування, ніж той, який був заброньований під час купівлі квитка.

Порядок компенсацій у разі затримки або скасування рейсів суттєво не зміниться. Пасажири матимуть право на компенсацію, якщо рейс затримався щонайменше на три години і відповідальність за це несе авіакомпанія. Водночас перевізники не відповідатимуть за інциденти, пов’язані з агресивною поведінкою пасажирів, несприятливими погодними умовами, стихійними лихами або страйками працівників аеропортів чи наземного обслуговування.

Нові правила також спростять процедуру подання заяв на компенсацію. Авіакомпанії повинні будуть надавати інформацію про права пасажирів у письмовій формі протягом 96 годин після завершення подорожі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після більш ніж десяти років переговорів представники Європарламенту та Ради ЄС досягли попередньої домовленості щодо оновлення правил захисту прав авіапасажирів. Остаточне рішення мають ухвалити обидві інституції.