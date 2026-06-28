У Києві створять національний пантеон — законопроєкт

Документ передбачає створення у Києві загальнонаціонального місця пам’яті Українського народу для вшанування найвидатніших представників української нації.

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До Верховної Ради України від Президента України Володимира Зеленського надійшов законопроєкт «Про Український національний пантеон». Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Документ передбачає створення у Києві загальнонаціонального місця пам’яті Українського народу для вшанування найвидатніших представників української нації.

Ініціатива ґрунтується на багатовіковій традиції українського націєтворення і державотворення та спрямована на відновлення історичної справедливості, збереження національної пам’яті, консолідацію суспільства навколо спільної історії, а також формування української національної та громадянської ідентичності.

Руслан Стефанчук додав, що законопроєкт буде розглянуто парламентом на одному з найближчих пленарних засідань.

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