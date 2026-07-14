Постанова 821 повертається: Кабмін намагається повернути «ручне керування» пенсійними виплатами через Верховний Суд

Юридичний спір щодо порядку виконання судових рішень про пенсійні виплати виходить на фінішну пряму: КМУ не просто оскаржує скасування постанови 821, а просить тимчасово відновити незаконні обмеження на час розгляду справи.

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Ситуація з виконанням судових рішень у пенсійних справах в Україні тривалий час нагадувала глухий кут. Уряд роками намагався легалізувати затримки виплат, запроваджуючи підзаконні акти, що ставили обов’язковість судового рішення у залежність від наявності грошей у бюджеті. Головним інструментом такої політики була Постанова КМУ від 14.07.2025 № 821, яка дозволяла виплачувати заборгованість пропорційно бюджетним асигнуванням, тобто частинами і на невизначений термін.

Однак, як писала «Судово-юридична газета» у 2026 році судова система стала на бік громадян. Рішеннями Київського окружного адміністративного суду та Шостого апеляційного адміністративного суду Постанову № 821 визнано протиправною та нечинною.

Але Кабінет Міністрів вирішив продовжувати «боротьбу з пенсіонерами» і подав касаційну скаргу на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, яким було визнано незаконною постанову № 821, що встановлювала механізм пропорційної виплати пенсійної заборгованості за рішеннями судів. Одночасно уряд просить Верховний Суд зупинити дію судових рішень до завершення касаційного перегляду.

У разі задоволення цього клопотання може бути тимчасово призупинено виконання рішення, яке відкриває шлях до виплати багатомільярдної заборгованості пенсіонерам. Йдеться насамперед про військових пенсіонерів, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших осіб, які домоглися перерахунку пенсій у судовому порядку. За даними Пенсійного фонду, загальна сума невиконаних судових рішень у цій категорії справ становить близько 96,7 млрд грн.

Такий процесуальний механізм передбачений Кодексом адміністративного судочинства України та спрямований на тимчасове призупинення виконання судових рішень до ухвалення остаточного рішення касаційною інстанцією.

Якщо ВС задоволить це дія постанови Кабінету Міністрів України № 821 фактично буде відновлена на час розгляду касаційної скарги. Це означатиме, що Пенсійний фонд України й надалі застосовуватиме спеціальний порядок виконання судових рішень щодо пенсійних виплат, який передбачає їх фінансування в межах наявних бюджетних призначень, а не в порядку загального примусового виконання. Це означає, що ПФУ знову, тимчасово отримає право знову ігнорувати судові рішення, посилаючись на спеціальний порядок. Відтак питання фактичного погашення заборгованості за судовими рішеннями може бути відкладене до завершення касаційного провадження.

На час касаційного перегляду питання виконання судових рішень щодо пенсійних виплат буде знову неврегульованим. Після скасування постанови Кабінету Міністрів України № 821 Пенсійний фонд України вже вказував на відсутність спеціального механізму фінансування таких виплат та наголошував на необхідності законодавчого врегулювання відповідної процедури.

Обґрунтовуючи затримки з виплатами, Пенсійний фонд України та Міністерство соціальної політики посилаються на умови воєнного стану, обмеженість бюджетних ресурсів і необхідність забезпечення першочергового фінансування сектору безпеки й оборони. На думку державних органів, питання полягає не у відмові від виконання судових рішень, а у визначенні порядку та черговості їх фінансування в умовах обмежених бюджетних можливостей.

Шостий апеляційний адміністративнийсуду наголосив, що право на соціальний захист має бути реальним і ефективним, а виконання судового рішення не може зводитися лише до формального нарахування сум без їх фактичної виплати.

Як пенсіонерам захищати свої права

Попри касаційний перегляд справи, судові рішення, які набрали законної сили, підлягають виконанню, якщо їх дію не буде зупинено Верховним Судом. У зв'язку з цим особи, на користь яких ухвалено рішення про перерахунок пенсії, можуть використовувати передбачені законом процесуальні механізми захисту своїх прав.

Зокрема, до таких механізмів належать:

зміна способу і порядку виконання судового рішення відповідно до статті 378 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо це необхідно для забезпечення його реального виконання;

відповідно до статті 378 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо це необхідно для забезпечення його реального виконання; звернення із заявою про встановлення судового контролю за виконанням рішення, що дає суду можливість вимагати від суб'єкта владних повноважень звіт про його виконання та реагувати на випадки безпідставного зволікання;

за виконанням рішення, що дає суду можливість вимагати від суб'єкта владних повноважень звіт про його виконання та реагувати на випадки безпідставного зволікання; отримання виконавчого листа та відкриття виконавчого провадження в органах державної виконавчої служби або у приватного виконавця (у випадках, передбачених законом), що є загальним механізмом примусового виконання судових рішень.

Судова практика свідчить, що саме по собі проведення перерахунку пенсії без фактичної виплати належних сум не означає повного виконання судового рішення, якщо його резолютивна частина передбачає відновлення порушеного права особи в повному обсязі.

Спроба КМУ оскаржити скасування Постанови № 821 — це намагання зберегти зручну для бюджету, але незаконну для громадянина систему «ручного» розподілу коштів. Якщо Верховний Суд зупинить дію рішень апеляції, пенсіонери знову опиняться в правовому глухому куті на невизначений термін.

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