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Короткі вихідні не допоможуть — скільки часу потрібно для справжнього відновлення під час відпустки

07:44, 14 липня 2026
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Люди, які навіть у відпустці продовжують думати про робочі листи, незавершені завдання чи постійно перевіряють повідомлення, ризикують повернутися додому ще більш виснаженими та наблизитися до професійного вигорання.
Короткі вихідні не допоможуть — скільки часу потрібно для справжнього відновлення під час відпустки
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Багато людей після повернення з відпустки відчувають втому, хоча мали б набратися сил. Як пояснюють психологи, причина часто полягає не у виборі місця відпочинку, а в його тривалості та неможливості повністю відключитися від робочих справ.

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Відпочинок потрібен не лише для покращення самопочуття, а й для підтримки психічного здоров’я та продуктивності. Тимчасова пауза допомагає відновити енергію, краще долати труднощі, покращує концентрацію та підвищує мотивацію.

Водночас люди, які навіть під час відпустки перевіряють робочі повідомлення, думають про незавершені завдання чи листи, можуть повернутися до роботи ще більш виснаженими. Такий підхід, за словами фахівців, наближає до професійного вигорання.

Дослідження показуюють, що кількох вихідних або короткої перерви недостатньо для повного відновлення. Оптимальна тривалість відпустки становить приблизно два тижні.

Люди часто використовують перші кілька днів, щоб освоїтися та звикнути. Лише через тиждень вони по-справжньому починають відключатися від роботи та відчувати переваги відпочинку. Двотижнева перерва дозволяє по-справжньому відновитися, як фізично, так і психічно. Перший і останній дні відпустки зазвичай проходять у зборах, дорозі та вирішенні організаційних питань. Тому повноцінний відпочинок починається лише через кілька днів після початку перерви.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні працівники під час воєнного стану можуть скористатися не лише щорічною основною відпусткою зі збереженням заробітної плати, а й кількома видами відпусток без збереження зарплати. Право на такі відпустки та умови їх надання визначаються законодавством.

Згідно із Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» № 2136-IX, а також положеннями Кодексу законів про працю України та Закону України «Про відпустки», стандартна тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки для працівників становить 24 календарні дні.

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