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Марко Рубіо заявив, що США ліквідують Міжнародний кримінальний суд

08:28, 14 липня 2026
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У США вважають діяльність суду прямою загрозою національній безпеці.
Марко Рубіо заявив, що США ліквідують Міжнародний кримінальний суд
Фото: Reuters
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Державний секретар США Марко Рубіо повідомив про початок кампанії з ліквідації Міжнародного кримінального суду, пише CNN.

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Американський посадовець звинуватив МКС у «розв’язанні війни проти США не кулями чи ракетами», а «силою так званого міжнародного права». У адміністрації Дональда Трампа вважають діяльність суду прямою загрозою національній безпеці.

Також у США заявили, що ті, хто продовжує підтримувати МКС, може втратити американські гроші.

«Країни, які відмовляються відкидати хибний авторитет Міжнародного кримінального суду, покладаючись на допомогу США, ймовірно, опиняться під посиленою увагою», - заявив представник Державного департаменту.

США звертається до тих, хто:

  • співпрацює з правоохоронними органами США;
  • приймає американські військові бази на своїй території;
  • користується американською політикою безпеки.

Ці країни мають офіційно відхилити повноваження МКС щодо переслідування громадян США.

«Використовуючи всі інструменти, що є в розпорядженні нашого уряду, працюючи пліч-о-пліч з кожним союзником, з яким ми можемо мати спільну справу, ми демонтуємо Міжнародний кримінальний суд - цеглинка за цеглиною, якщо це буде необхідно», - додав Марко Рубіо.

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суд США Міжнародний кримінальний суд Рубіо

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