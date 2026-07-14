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Марко Рубио заявил, что США ликвидируют Международный уголовный суд

08:28, 14 июля 2026
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В США считают деятельность суда прямой угрозой национальной безопасности.
Марко Рубио заявил, что США ликвидируют Международный уголовный суд
Фото: Reuters
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Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил о начале кампании по ликвидации Международного уголовного суда, пишет CNN.

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Американский чиновник обвинил МУС в «развязывании войны против США не пулями или ракетами», а «силой так называемого международного права». В администрации Дональда Трампа считают деятельность суда прямой угрозой национальной безопасности.

Также в США заявили, что те, кто продолжает поддерживать МУС, могут лишиться американских денег.

«Страны, которые отказываются отвергать ложный авторитет Международного уголовного суда, полагаясь на помощь США, вероятно, окажутся под пристальным вниманием», — заявил представитель Государственного департамента.

США обращаются к тем, кто:

  • сотрудничает с правоохранительными органами США;
  • принимает американские военные базы на своей территории;
  • пользуется американской политикой безопасности.

Эти страны должны официально отвергнуть полномочия МУС по преследованию граждан США.

«Используя все инструменты, имеющиеся в распоряжении нашего правительства, работая бок о бок с каждым союзником, с которым у нас может быть общее дело, мы демонтируем Международный уголовный суд — кирпичик за кирпичиком, если это будет необходимо», — добавил Марко Рубио.

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суд США Международный уголовный суд Рубио

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