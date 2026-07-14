Украинцам объяснили, кто может подать жалобу, куда обращаться и какие права имеет заявитель.

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Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины объяснило, как подать жалобу на решение государственного органа или должностного лица.

Кто может подать жалобу

Жалоба — это обращение с требованием о восстановлении нарушенных прав и защите законных интересов гражданина, если они были нарушены действиями (бездействием) или решениями государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, объединений граждан или должностных лиц. Такое право гарантирует Закон Украины «Об обращениях граждан».

Подать жалобу можно лично или через уполномоченное лицо. В интересах несовершеннолетних и недееспособных лиц обращаются их законные представители.

Куда подавать жалобу

Закон запрещает направлять жалобу на рассмотрение в орган или должностному лицу, решения или действия которых обжалуются.

Как правило, жалобу подают в орган или должностному лицу высшего уровня. При этом гражданин имеет право обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством. Если органа высшего уровня нет или заявитель не согласен с решением по результатам рассмотрения жалобы, спор может быть решен непосредственно в судебном порядке.

Какие права имеет заявитель

Во время рассмотрения жалобы гражданин имеет право:

лично изложить свои аргументы и участвовать в проверке;

знакомиться с материалами проверки;

подавать дополнительные материалы или просить орган истребовать их;

присутствовать во время рассмотрения жалобы;

пользоваться правовой помощью адвоката или другого уполномоченного представителя;

получить письменный ответ о результатах рассмотрения;

требовать соблюдения тайны рассмотрения;

требовать возмещения убытков в случае нарушения установленного порядка рассмотрения обращения.

Особенности подачи жалобы

Статья 16 Закона Украины «Об обращениях граждан» устанавливает для отдельных категорий граждан особый порядок рассмотрения жалоб. Такие обращения лично рассматривают первые руководители соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

При наличии надлежащим образом оформленного уполномочивания жалобу в интересах гражданина может подать другое лицо, трудовой коллектив или организация, осуществляющая правозащитную деятельность.

К жалобе прилагаются имеющиеся решения или их копии, принятые по результатам предварительного рассмотрения обращений, а также другие документы, необходимые для ее рассмотрения. После завершения рассмотрения они возвращаются заявителю.

Особенности рассмотрения жалоб на регистрационные действия, отказ в государственной регистрации или бездействие государственного регистратора определяются Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований».

Сроки подачи

Жалобу на решение можно подать в орган или должностному лицу высшего уровня в течение одного года со дня его принятия, но не позднее одного месяца со дня ознакомления с этим решением.

Соблюдение этих сроков имеет важное значение, поскольку жалобы, поданные с их нарушением, не рассматриваются.

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