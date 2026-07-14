В ГНС разъяснили вопрос освобождения от налогообложения НДС

Налоговые обязательства по НДС по таким операциям, подлежащим налогообложению НДС, необходимо определять в соответствии с пунктом 187.1 статьи 187 раздела V НКУ по правилу «первого события».

Фото: glavcom.ua

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Главное управление ГНС в Киевской области сообщило относительно возможности освобождения от налогообложения НДС, если в установленном порядке п. 64 подраздела 2 раздела XX НКУ между плательщиком налога и его контрагентом был заключен договор поставки во время действия режима освобождения от налогообложения, по которому фактическая поставка товара состоялась после прекращения действия такого режима освобождения от налогообложения, и по результатам которого было получено заключение торгово-промышленной палаты о классификации товара по УКТ ВЭД, в связи с чем уточнено соответствие кода товара согласно УКТ ВЭД.

Пунктом 187.1 статьи 187 раздела V НКУ определено, что датой возникновения налоговых обязательств по поставке товаров/услуг считается дата, которая приходится на налоговый период, в течение которого происходит любое из событий, наступившее ранее:

а) дата зачисления денежных средств от покупателя/заказчика на счет плательщика налога в банке / небанковскому поставщику платежных услуг как оплата товаров / услуг, подлежащих поставке, а в случае поставки товаров / услуг, оплата которых осуществляется электронными деньгами, – дата зачисления электронных денег плательщику налога как оплата товаров/услуг, подлежащих поставке, на электронный кошелек, а в случае поставки товаров/услуг за наличные – дата оприходования средств в кассе плательщика налога, а в случае отсутствия такой – дата инкассации наличных в банковском учреждении, обслуживающем плательщика налога;

б) дата отгрузки товаров, а в случае экспорта товаров – дата оформления таможенной декларации, удостоверяющей факт пересечения таможенной границы Украины, оформленной в соответствии с требованиями таможенного законодательства, а для услуг – дата оформления документа, удостоверяющего факт поставки услуг плательщиком налога.

Для документов, составленных в электронной форме, датой оформления документа, удостоверяющего факт поставки услуг плательщиком налога, считается дата, указанная в самом документе как дата его составления в соответствии с Законом Украины от 16 июля 1999 года № 996-XIV «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» с изменениями и дополнениями, независимо от даты наложения электронной подписи.

В соответствии с пунктом 64 подраздела 2 раздела ХХ НКУ, временно, до 01 января 2026 года, освобождались от налогообложения НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины и по поставке на таможенной территории Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), которые классифицируются в товарной подпозиции 8701 24 (исключительно седельные тягачи для автомобильных полуприцепов), в товарных подкатегориях 8703 80 10 10, 8703 80 90 10, 8704 60 00 00 согласно УКТ ВЭД (в том числе произведенных в Украине).

Таким образом, если фактическая поставка товара и оплата за такой товар осуществлялись с даты прекращения действия режима освобождения от налогообложения НДС, установленного пунктом 64 подраздела 2 раздела ХХ НКУ, то, соответственно, начиная с такой даты на операции по поставке такого товара на таможенной территории Украины указанный выше режим освобождения от налогообложения НДС не распространяется и такие операции подлежат налогообложению НДС, независимо от того, когда был заключен договор на поставку такого товара.

Налоговые обязательства по НДС по таким операциям, подлежащим налогообложению НДС, необходимо определять в соответствии с пунктом 187.1 статьи 187 раздела V НКУ по правилу «первого события».

Режим освобождения от налогообложения НДС, установленный пунктом 64 подраздела 2 раздела ХХ НКУ, применялся до даты прекращения его действия в случае соблюдения условий, определенных в таком пункте НКУ.

Непосредственно такое условие как получение заключения торгово-промышленной палаты относительно классификации товара для целей применения режима освобождения от налогообложения НДС, установленного пунктом 64 подраздела 2 раздела ХХ НКУ, нормами указанного пункта НКУ предусмотрено не было.

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