Постановление 821 возвращается: Кабмин пытается вернуть «ручное управление» пенсионными выплатами через Верховный Суд

Юридический спор относительно порядка исполнения судебных решений о пенсионных выплатах выходит на финишную прямую: КМУ не просто оспаривает отмену постановления 821, а просит временно восстановить незаконные ограничения на время рассмотрения дела.

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Ситуация с исполнением судебных решений по пенсионным делам в Украине долгое время напоминала тупик. Правительство годами пыталось легализовать задержки выплат, вводя подзаконные акты, которые ставили обязательность судебного решения в зависимость от наличия денег в бюджете. Главным инструментом такой политики было Постановление КМУ от 14.07.2025 № 821, которое позволяло выплачивать задолженность пропорционально бюджетным ассигнованиям, то есть частями и на неопределенный срок.

Однако, как писала «Судебно-юридическая газета» в 2026 году судебная система встала на сторону граждан. Решениями Киевского окружного административного суда и Шестого апелляционного административного суда Постановление № 821 признано противоправным и недействительным.

Но Кабинет Министров решил продолжать «борьбу с пенсионерами» и подал касационную жалобу на решение Шестого апелляционного административного суда, которым было признано незаконным постановление № 821, устанавливавшее механизм пропорциональной выплаты пенсионной задолженности по решениям судов. Одновременно правительство просит Верховный Суд остановить действие судебных решений до завершения касационного пересмотра.

В случае удовлетворения этого ходатайства может быть временно приостановлено исполнение решения, которое открывает путь к выплате многомиллиардной задолженности пенсионерам. Речь идет прежде всего о военных пенсионерах, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и других лицах, которые добились перерасчета пенсий в судебном порядке. По данным Пенсионного фонда, общая сумма неисполненных судебных решений в этой категории дел составляет около 96,7 млрд грн.

Такой процессуальный механизм предусмотрен Кодексом административного судопроизводства Украины и направлен на временное приостановление исполнения судебных решений до принятия окончательного решения касационной инстанцией.

Если ВС удовлетворит это, действие постановления Кабинета Министров Украины № 821 фактически будет восстановлено на время рассмотрения касационной жалобы. Это будет означать, что Пенсионный фонд Украины и в дальнейшем будет применять специальный порядок исполнения судебных решений относительно пенсионных выплат, который предусматривает их финансирование в пределах имеющихся бюджетных назначений, а не в порядке общего принудительного исполнения. Это означает, что ПФУ снова, временно получит право снова игнорировать судебные решения, ссылаясь на специальный порядок. Следовательно, вопрос фактического погашения задолженности по судебным решениям может быть отложен до завершения касационного производства.

На время касационного пересмотра вопрос исполнения судебных решений относительно пенсионных выплат будет снова неурегулированным. После отмены постановления Кабинета Министров Украины № 821 Пенсионный фонд Украины уже указывал на отсутствие специального механизма финансирования таких выплат и подчеркивал необходимость законодательного урегулирования соответствующей процедуры.

Обосновывая задержки с выплатами, Пенсионный фонд Украины и Министерство социальной политики ссылаются на условия военного положения, ограниченность бюджетных ресурсов и необходимость обеспечения первоочередного финансирования сектора безопасности и обороны. По мнению государственных органов, вопрос заключается не в отказе от исполнения судебных решений, а в определении порядка и очередности их финансирования в условиях ограниченных бюджетных возможностей.

Шестой апелляционный административный суд подчеркнул, что право на социальную защиту должно быть реальным и эффективным, а исполнение судебногоского решения не может сводиться лишь к формальному начислению сумм без их фактической выплаты.

Как пенсионерам защищать свои права

Несмотря на касационный пересмотр дела, судебные решения, вступившие в законную силу, подлежат исполнению, если их действие не будет остановлено Верховным Судом. В связи с этим лица, в пользу которых принято решение о перерасчете пенсии, могут использовать предусмотренные законом процессуальные механизмы защиты своих прав.

В частности, к таким механизмам относятся:

изменение способа и порядка исполнения судебного решения в соответствии со статьей 378 Кодекса административного судопроизводства Украины, если это необходимо для обеспечения его реального исполнения;

обращение с заявлением об установлении судебного контроля за исполнением решения, что дает суду возможность требовать от субъекта властных полномочий отчет о его исполнении и реагировать на случаи безосновательного затягивания;

получение исполнительного листа и открытие исполнительного производства в органах государственной исполнительной службы или у частного исполнителя (в случаях, предусмотренных законом), что является общим механизмом примудительного исполнения судебных решений.

Судебная практика свидетельствует, что само по себе проведение перерасчета пенсии без фактической выплаты причитающихся сумм не означает полного исполнения судебного решения, если его резолютивная часть предусматривает восстановление нарушенного права лица в полном объеме.

Попытка КМУ оспорить отмену Постановления № 821 — это стремление сохранить удобную для бюджета, но незаконную для гражданина систему «ручного» распределения средств. Если Верховный Суд остановит действие решений апелляции, пенсионеры снова окажутся в правовом тупике на неопределенный срок.

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