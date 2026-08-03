В Киеве стартовало Совещание послов — 2026: Андрей Сибига назвал главные приоритеты
В Киеве началось Совещание послов — 2026, которое в этом году посвящено ключевым внешнеполитическим приоритетам Украины — восстановлению мира и усилению украинского лидерства. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
По словам главы МИД, вместе с украинским дипломатическим корпусом участники Совещания послов — 2026 посетили место российских ударов в районе Лукьяновки, а также почтили память погибших героев на Майдане Независимости.
К мероприятиям также присоединился почетный гость нынешнего совещания — вице-премьер-министр, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, которого сопровождали украинские дипломаты.
Андрей Сибига подчеркнул, что для каждого украинского посла чрезвычайно важно своими глазами видеть последствия российской агрессии, чтобы и в дальнейшем быть сильным голосом Украины в странах пребывания и международных организациях.
По словам главы МИД, главной темой Совещания послов — 2026 являются восстановление мира и лидерство Украины. Министр выразил надежду, что рабочие сессии конференции будут продуктивными и содержательными.
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