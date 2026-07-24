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Масштабный блекаут в Грузии: Тбилиси и другие города остались без света, видео

08:30, 24 июля 2026 128
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Масштабный блекаут в Грузии в ночь на 24 июля привел к перебоям в работе мобильного Интернета и транспортной инфраструктуры.
Масштабный блекаут в Грузии: Тбилиси и другие города остались без света, видео
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В ночь на 24 июля в Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии. Без света остались большинство районов Тбилиси, а также ряд других городов страны. Об этом сообщают местные СМИ.

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По предварительным данным, перебои с электроснабжением начались около полуночи. Из-за блэкаута в Тбилиси перестали работать светофоры, что привело к осложнению дорожного движения. Кроме того, наблюдались перебои в работе мобильного интернета.

Примерно в 00:10 по местному времени по всей стране начали массово фиксироваться отключения электроэнергии. На сайте Государственной электросистемы Грузии было зафиксировано резкое снижение потребления электроэнергии — с 1860 МВт до 564 МВт. Часть жителей Тбилиси также получила уведомления от энергокомпании Telasi об аварийном отключении в сети.

Директор Ингурской ГЭС Леван Мебония, комментируя ситуацию журналистам TV Pirveli, заявил, что в настоящее время выясняет причины инцидента. По его словам, он пока не может подтвердить, продолжает ли работать Ингурская гидроэлектростанция, которая обеспечивает электроэнергией значительную часть страны.

По данным СМИ, одной из вероятных причин аварии могло стать отключение высоковольтной линии электропередачи, соединяющей энергосистемы Грузии и Турции.

В то же время в Государственной электросистеме Грузии подчеркнули, что официальная причина масштабного блэкаута пока не установлена.

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Грузия блэкаут электроэнергия отключение света свет

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